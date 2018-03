Leneșii din eșalonul II, out!

Viorica Dăncilă a infirmat informaţiile despre o posibilă remaniere guvernamentală. Premierul a afirmat că vestea este "total neîntemeiată" şi că nu a existat niciun schimb de opinii în coaliţie privind remanierea şi nicio evaluare a miniştrilor.

"Vă asigur că nu am avut absolut nicio discuţie legată de remanierea guvernamentală şi, aşa cum a fost specificat de către cei doi preşedinţi ai coaliţiei de guvernare, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, o evaluare a miniştrilor se face in cadrul coaliţiei de guvernare. Nu a fost făcută o evaluare", a spus Viorica Dăncila. La unison cu premierul, Tăriceanu a negat vehement informaţiile despre remaniere. "Îmi pare rău că astfel de ştiri se propagă fără să ne întrebaţi pe noi, cei care suntem responsabilii politici ai partidelor componente ale coaliţiei. (…) Nu s-a discutat nici în cadrul coaliţiei, nici la nivelul Guvernului", a afirmat Tăriceanu. El a adăugat că vor fi, totuşi, înlocuiţi câţiva secretari de stat care au lenevit în funcţie sau „au uitat” de responsabilităţi. „O să înlocuim câţiva dintre secretarii de stat la care am spus că am remarcat două lucruri: o lipsă de performanţă, pur şi simplu, ca fapt în sine, şi la alţii au uitat că ei sunt de fapt cu responsabilităţi politice şi au devenit nişte funcţionari perfecţi în minister şi de aceea probabil că ar trebui promovaţi la nivel de directori generali", a mai spus Tăriceanu.