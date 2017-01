Lia Olguţa Vasilescu a demisionat din funcția de primar, pentru a fi ministru: "Nu i-am mințit pe craioveni!"

Lia Olguţa Vasilescu a demisionat, miercuri, din funcţia de primar al Craiovei după ce a câştigat un mandat de deputat la alegerile din 11 decembrie 2016 şi a fost numită ministrul Muncii în noul Guvern, postul său fiind incompatibil cu noul statut de parlamentar.

Ulterior, ea a scris pe Facebook că nu i-a mințit pe craioveni atunci când le-a spus, înainte de campanie, că își dorește să rămână primar, însă dacă va obține o funcție din care va reuși să ajute mai mult orașul, va demisiona.

”Astăzi am demisionat din funcția de primar al Craiovei. Nu i-am mințit pe craioveni. Am spus, înainte de campanie, ca îmi doresc sa rămân primar, dar dacă voi obține o funcție din care reușesc sa ajut mai mult orașul, voi demisiona. Parlamentul României m-a investit azi în funcția de ministru al Muncii și Justiției Sociale. Din aceasta poziție voi putea aplica, în mod direct, programul de guvernare al PSD care va aduce bunăstare întregii Romanii și voi putea veghea de aproape ca obiectivele atât de necesare pentru Craiova și întreaga Oltenie, autostrada și spitalul regional, sa se realizeze. Pentru ca, după ce am reușit sa construiesc un spital, un stadion, utilități, infrastructura, un parc acvatic, un parc industrial, sa renovez spitalele municipalității, școlile sau parcurile, consider ca cele mai importante obiective pentru oraș sunt cele menționate. A fost o decizie pe care am cântărit-o mult si am luat-o cu foarte multa greutate. Pentru mine, cea mai mare realizare profesionala a fost sa fiu primarul Băniei. Și Bănia mă va simți aproape în continuare! Le mulțumesc din suflet craiovenilor, cu multi m-am întâlnit pe strada în ultima perioada și m-au asigurat ca e bine sa iau cea mai buna decizie, pentru ca i-am simțit alături în momentele placute și mai puțin plăcute din ultimii ani! Aceasta guvernare va fi cea mai buna pentru noi toți! Va veți convinge foarte curând!”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.