Liderii PSD, luaţi prin surprindere de anunţul lui Liviu Dragnea despre congresul extraordinar

Anunţul făcut miercuri de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar în luna martie i-a luat prin surprindere pe mai mulţi lideri ai partidului care participă la reuniunea Comitetului Executiv Naţional.



"N-am auzit să fie vreo nevoie atât de presantă în momentul acesta, dar, dacă ştiţi ceva, să-mi spuneţi şi mie", a afirmat preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.



După ce jurnaliştii i-au precizat că este vorba despre un anunţ făcut de Liviu Dragnea, Buzatu a spus: "Atunci va propune lucrul acesta şi vom discuta. Evident, dacă va propune lucrul acesta, ne va da şi motivaţia necesară. Nu e propunerea mea şi nu aş vrea să iau pe seama mea această propunere. Depinde ce se doreşte. Dacă dorim să accelerăm (n.r. - programul de guvernare), au fost nişte momente foarte complicate care au dus la unele întârzieri şi din punctul acesta de vedere".



Întrebat dacă este nevoie de un vot de încredere în partid, Buzatu a arătat că "nu s-a pus problema". Totodată, el consideră că desemnarea unui candidat la prezidenţiale ar trebui rezolvată: "La un moment dat vom discuta. Nu ştiu dacă congresul din martie va fi dedicat acestei chestiuni, dar e o chestiune importantă pe care PSD trebuie să o rezolve".



Liderul PSD Argeş, Şerban Valeca, a auzit despre congres în maşină, pe drum de la Palatul Parlamentului către sediul PSD.



"O să vedem care este motivaţia. Am aflat şi eu - acum vin de la Parlament - în maşină, o să vedem care este motivaţia şi, dacă... s-ar putea să fie nevoie pentru - să spunem - revigorarea documentelor programatice ale partidului. N-are legătură neapărat cu Guvernul sau... Trebuie să ne spună motivaţia", a arătat Valeca. Întrebat dacă este nevoie de reconfirmarea lui Liviu Dragnea la conducerea PSD, el a spus: "Nu, după părerea mea nu".



Vicepreşedintele PSD Doina Pană a mărturisit că a auzit despre acest anunţ de la jurnalişti. "E prima oară când aud. Având în vedere că urmează un an electoral, e posibil (n.r. - să fie nevoie de un congres). Nu ştiu. Nu m-am gândit, dar sigur vom discuta la CExN", a spus deputatul PSD.



Preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, apreciază că nu este nevoie de un congres: "Nu este nevoie. Partidul este unit, avem un preşedinte ales... Pentru ce ne trebuie congres?".



Ministrul Fondurilor europene, Rovana Plumb, vicepreşedinte al PSD, susţine propunerea făcută de Liviu Dragnea. "România are nevoie de un proiect major şi eu susţin propunerea pe care a făcut-o domnul preşedinte Liviu Dragnea şi sper să avem un congres care să aibă un rezultat al construcţiei pentru România", a argumentat Plumb.



În opinia acesteia, nu trebuie aleasă o nouă conducere: "În niciun caz. Partidul are deja conducere, inclusiv preşedintele partidului, care e ales de toţi membrii PSD".



"A fost congres" - a comentat scurt preşedintele PSD Vâlcea, Constantin Rădulescu.



Miercuri după-amiază, înainte de şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD, Liviu Dragnea a anunţat că va propune colegilor din conducere organizarea unui congres extraordinar în martie.



"Vom avea o evaluare a activităţii secretarilor de stat şi propuneri pentru ca activitatea unora dintre ei să înceteze. Voi propune colegilor din CEx convocarea unui congres extraordinar. O să încerc să vă spun şi principalele motive pentru care o să le cer asta. Asistăm de o perioadă bună de timp la dezbateri aprinse în societatea românească, care este plină de turbulenţe, dezbateri în mai multe domenii, în economie, fiscalitate, sănătate, educaţie, justiţie, salarii, pensii şi PSD trebuie să aibă o poziţie foarte bine definită în cadrul acestor dezbateri. Societatea românească, în ansamblu, trebuie să aibă nişte clarificări şi, bineînţeles, şi PSD", a declarat Dragnea.



Redefinirea şi relansarea programului de guvernare ar putea fi de asemenea pe agenda congresului.



"Vreau să eliberăm societatea românească de presiunile pe care le pun grupuri nedemocratice şi ilegitime asupra instituţiilor democratice. Vreau să ne implicăm în democratizarea societăţii româneşti şi a pune instituţiile de forţă strict în matca lor constituţională. Vreau să angajăm PSD-ul în cel mai ambiţios program de dezvoltare pe termen lung din istoria României. Acestea sunt principalele motive pe care o să le prezint colegilor mei astăzi pentru a convoca în martie congresul extraordinar al PSD", a mai declarat Dragnea.



El a adăugat că la acest congres va cere şi un vot de reconfirmare a sa în funcţia de preşedinte al partidului, iar colegii pot face şi alte propuneri pentru ordinea de zi.



"Astăzi o să definim o comisie de organizare a congresului, dacă va fi cazul, şi o comisie de lucru pentru eventuale modificări ale statutului. Colegii mei pot face propuneri. La acest congres este şi cadrul, zic eu, cel mai bun pentru ca şi cei care au făcut scrisori şi le-au tot transmis să le susţină şi să le dezvolte, că vreau să adoptăm şi un proiect politic major al partidului", a menţionat el.



Dragnea a arătat că la acest congres nu va fi stabilit candidatul la prezidenţiale al PSD, motivând că "este mult prea devreme". AGERPRES