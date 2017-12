Liderul PSD spune ca nu are acces la dosarul Tel Drum

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat că nu are acces la dosarul Tel Drum şi că a primit doar ordonanţa prin care a fost stabilit suspect în acest dosar.

"Eu am primit ordonanţa prin care am fost stabilit suspect. Din păcate la dosar nu am acces. Eu nu pot să îmi văd dosarul. Uite aşa, pur şi simplu. Am cerut dosarul imediat, chiar din ziua în care am fost chemat acolo şi mi s-a spus că da. Vi se pare corect? Că vorbeam mai devreme de dreptul la apărare, de arme egale, de un proces echitabil, de un proces corect", a spus Dragnea la un post de televiziune.

El a adăugat că avocatul său merge la audieri, dar "nu ştim ce e în spate, să vedem pe ce s-au bazat când au făcut tot acest spectacol, că este vorba de un spectacol".

"Acolo au fost nişte oameni care au dat declaraţii, domnul Victor Ponta, domnul Dan Şova, domnul Teodorovici, domnul Niţulescu care tot dă declaraţii, ne uităm, le citim. Ce pot să vă spun? Că resping categoric toate aceste acuzaţii din acest dosar, absolut toate, dar probabil că în viaţa asta o să avem acces şi la dosar", a menţionat Dragnea. AGERPRES.