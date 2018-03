Lista neagra. Dragnea anunta ca va trimite o solicitare oficială Comisiei Europene pentru lămurirea situației

Liviu Dragnea spune că Guvernul României va trimite o solicitare oficială Comisiei Europene pentru lămurirea situației și a contextului întocmirii 'listei negre' prezentată de Antena 3, în care erau menționate mai multe nume ale unor persoane importante din România, care ulterior au fost condamnate la închisoare.

"Doamna prim-ministru ne-a informat că Guvernul și Ministrul Justiției vor transmite o scrisoare de solicitare de clarificări la Comisia Europeană în legătură cu acest document în care să încerce să afle și să aflăm cu toții ce a stat la baza întocmirii acestei liste, care sutn informațiile pe care s-au bazat. Din ce în ce mai mulți care și-au exprimat un punct de vedere consideră și se poate considera că de fapt aia a fost o imixtiune brutală în actul de justiție din România și se poate spune că de fapt era o inducere a unei direcții ca acele persoane neapărat să fie condamnate. Nouă ni se pare foarte grav și de aceea susținem demersul doamnei prim-ministru", a mai spus Dragnea.

Tot astăzi, doamna prim-ministru ne-a informat că va face o analiză și de la 2012 până astăzi să vedem dacă au mai fost solicitări și dacă au mai fost propuneri de nume și prenume într-un document emis de Comisia Europeană sau din partea MCV.

În ceea ce privește desecretizarea protocoalelor, Liviu Dragnea a spus că susține decizia premierului Dăncilă.

"Eu susțin fără rezerve și apelul public al doamnei prim-ministru. L-am făcut și eu anul trecut. Și tot astăzi am înțeles că ministrul Justiției va solicita în mod oficial Ministerului Public desecretizarea acestor protocoale, mai ales în condițiile în care au fost câteva audieri la comisia SRI. Am aflat tot public că domnul Claudiu Manda s-a exprimat că va cere să desecretizeze aceste protocoale. S-a tot vorbit despre faptul că aceste protocoale au fost făcute în baza unor decizii CSAT, dar am văzut cu toții comunicatul CSAT care este corect. CSAT-ul nu a aprobat niciodată aceste protocoale. Nu văd de ce aceste protocoale să nu fie făcute publice", a spus Dragnea.