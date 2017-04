Liviu Dragnea a povestit despre vacanța sa exotică: „Voi face publice imagini”

Vacanța exotică a lui Liviu Dragnea a stârnit numeroase întrebări. Deși nu a dorit să spună unde a fost plecat, liderul PSD a promis detalii despre vacanța sa.

”Am fost la pescuit, dar nu o să vă spun unde. Sunt două motive, în primul rând cei care sunt susținuți financiar să mă urmarească peste tot zi și noapte, cred că ar trebui să muncească serios pentru acei bani, iar în al doilea rând cred că aș pune într-o situație jenantă pe cei cu care am fost la pescuit, sigur se vor trezi cu vreun investigator pe cap”, a adăugat Dragnea.

Cât despre sărbătoarea tradițională, ”am fiert ouă, am luat vopsea de ouă din România, am făcut un export nedeclarat și am ciocnit cu prietenii cu care am fost acolo”, a povestit Liviu Dragnea, joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3.

El a adăugat că astăzi sau mâine o să facă publice niște imagini, chiar dacă nu vrea să facă un mare eveniment din această plecare a sa.

Întrebat dacă a fost o captură mare, Dragnea a răspuns că pescuitul în ocean este total diferit față de pescuitul la știucă.

”Am prins opt pești mari, unul de peste 100 de kilograme, dar când trebuia să-l ridicăm, peștele-spadă a fugit cu momeala în gură. Dar șase pești mari am ridicat”, a povestit Liviu Dragnea, joi, la emisiunea Punctul de întâlnire, de la Antena 3.