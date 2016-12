Liviu Dragnea: Am primit multe mesaje că o să fiu băgat în pușcărie.

Președintele PSD Liviu Dragnea a fost invitatul lui Mihai Gâdea, joi, la ”Sinteza Zilei”, unde a explicat că deține toate atuurile în eventualitatea declanșării unui conflict politic. Mai mult, liderul PSD a acuzat numeroase încercări de intimidare la adresa sa.

”Eu nu cedez. Nu am spus pe un ton sforăitor, ci cu foarte mare cumpătare și apăsare. O spun și acum. Eu merg până la capăt. Am de partea mea Parlamentul, am de partea mea Constituția, am de partea mea un vot popular și încrederea de care mă bucur. Am primit multe mesaje. Că o să fiu băgat în pușcărie. Că o să fiu arestat. Sunt personaje care încearcă să întoarcă istoria. Ei nu înțeleg că nu mai merge. Când pornește un val în societatea românească nu poate fi oprit de pixul nimănui. Chiar dacă este pixul prezidențial” a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD Liviu Dragnea a spus că începe să creadă că prezenţa de joi a preşedintelui PMP, Traian Băsescu, la Palatul Cotroceni, a schimbat ceva în atitudinea lui Klaus Iohannis iar acesta a amânat desemnarea premierului.

"Nu cred că Traian Băsescu în viaţa lui a făcut vreodată bine, dar rău poate face. Îmi pare rău că preşedintele României s-a lăsat influenţat de Traian Băsescu, dacă este corect raţionamentul meu. (...) Sper că această amânare nu este un refuz. Este într-adevăr greu de explicat, au apărut tot felul de zvonuri în ultimele ore, dar aştept să mai treacă o zi, două, poate aflăm mai multe informaţii, poate reuşim să ne dăm seama exact ce stă în spatele acestei amânări. Recunosc că nu mă aşteptam", a declarat Dragnea la o televiziune de știri.

Liviu Dragnea, președintele PSD, a explicat la ”Sinteza Zilei” ce a vrut să spună prin faimosul ”deocamdată”, folosit în contextul propunerii lui Sevil Shhaideh pentru funcția de prim-ministru.

”Va sta până când va obosi. Dacă va obosi, o să merg eu. Dacă nu va obosi, cum e cel mai probabil, va sta patru ani. Ritmul acestei guvernări va fi infernal. Nicio guvernare de la Revoluție nu va avea așa un ritm, pe care eu vreau să îl imprim prin acest program. Dacă ea va rezista eu o voi susține până la finalul mandatului. Nu îmi bat joc. Din partea mea are susținere totală și încredere totală” a explicat Liviu Dragnea.

Sursa: antena3.ro