Liviu Dragnea anunţă că va face plângere penală împotriva jurnalistului care i-a publicat adresa

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anunţat că va face plângere penală împotriva jurnalistului care i-a făcut publică adresa.



"Toţi miniştrii (au primit ameninţări - n.r.), pentru că din momentul din care li s-au publicat numerele de telefon - nu au fost publicate, aşa, în glumă, a fost un plan, şi-au pus la punct o maşinărie - au început să curgă mail-uri, mesaje, SMS-uri, tot felul de ameninţări, cu un limbaj foarte urât, dar şi foarte violent. Au primit chiar ameninţări cu moartea. Mie, aduceţi-vă aminte că un mare jurnalist din România - aşa zice că e - a spus unde stau. Eu am transmis joi: 'Să vină la Parlament, eu sunt singur, nu mi-am luat SPP, nu am nicio problemă'. Eu, sigur că o să îi fac plângere penală, îmi pare rău pentru el. E făcută, nu am depus-o, pentru că nu am avut când, dar aşa ceva nu se poate. Eu am fost trimis în judecată, pentru că s-au furat două milioane de voturi la referendum şi eu am fost condamnat pentru că membri de-ai partidului se estimează că ar fi încălcat legea protecţiei datelor personale, studiind listele electorale permanente, care sunt publice. Păi, aici nu mai funcţionează această lege? Sau dacă sunt de partea sistemului se poate încălca legea şi îi foloseşte sistemul pentru asta... Nu se poate continua aşa", a declarat liderul PSD, duminică seară, la România Tv.



El a adăugat că în aceste zile au primit ameninţări chiar şi copiii săi. www.agerpres.ro