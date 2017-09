Liviu Dragnea despre nemulțumirea unor reprezentanți ALDE

Nemulţumirile unor reprezentanţi ALDE privind comunicarea la nivel guvernamental s-ar putea să fie reale, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, care participă sâmbătă, la Mamaia, la o şedinţă a conducerii ALDE.



Întrebat cum comentează unele declaraţii ale unor reprezentanţi ALDE care sunt nemulţumiţi faţă de relaţia din guvern PSD-ALDE, în ceea ce priveşte comunicarea la nivelul secretarilor de stat, Dragnea a spus: "S-ar putea să fie reale".



"O să discutăm acum cu ei, s-ar putea ca nemulţumirile lor să fie reale, tocmai asta discutăm în weekend şi la noi, despre o îmbunătăţire a comunicării între Parlament, partide, guvern, să fie o mai mare coerenţă. Şi, în ceea ce priveşte rolul secretarilor de stat, iar trebuie să fie o abordare corectă din partea miniştrilor - şi miniştrii ALDE faţă de secretarii de stat PSD şi miniştrii PSD faţă de secretarii de stat ALDE. Şi, dacă sunt cazuri concrete o să le ascultăm şi o să reglăm lucrurile", a precizat liderul PSD.



Modul de colaborare dintre miniştrii care fac parte dintr-un partid şi secretarii de stat de la alt partid trebuie îmbunătăţit, consideră ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, vicepreşedinte al ALDE.



"Una din problemele cele mai importante atunci când eşti la guvernare este comunicarea. Din acest punct de vedere, participarea unui număr cât mai mare de demnitari la discuţii, la dezbateri televizate, este după părerea mea absolut necesar. Deci cred că va trebui să ne îmbunătăţim modul de acţiune şi colaborarea dintre miniştrii care sunt dintr-un partid şi secretarii de stat care sunt de la alt partid", a declarat Meleşcanu la Mamaia, unde participă la o şedinţă a conducerii ALDE.



Activitatea celor 20 de secretari şi subsecretari de stat pe care ALDE îi are în acest moment este în general pozitivă şi priorităţile Alianţei Liberalilor şi Democraţilor se regăsesc în activitatea acestora, a declarat vineri, la Mamaia, europarlamentarul Norica Nicolai, la finalul reuniunii grupurilor parlamentare ale ALDE cu miniştrii şi secretarii de stat ai partidului.



În ceea ce priveşte secretarii de stat ai ALDE, ea şi-a exprimat nemulţumirea faţă de felul în care aceştia comunică.



"Eu, personal, mi-am exprimat nemulţumirea faţă de prezenţa publică a secretarilor de stat. Trebuie să înţelegem că actualul guvern este un guvern de coaliţie, format din PSD şi ALDE. Cele două partide au o identitate clară în actul de guvernare şi deşi suntem partidul minoritar, pentru că asta a vrut electoratul, identitatea noastră va trebui afirmată pregnant. Şi am cerut secretarilor de stat să fie prezenţi şi să răspundă întotdeauna la solicitările media pentru a-şi prezenta punctele de vedere, proiectele pe care le realizează. Comunicarea, să se înţeleagă foarte clar, nu este o comunicare monocoloră. Avem ideologii diferite, avem convingeri diferite, dar pentru România am ales să fim împreună', a spus Norica Nicolai.

