Liviu Dragnea: Eu nu cedez. Am primit amenințări, că o să fiu băgat în pușcărie

Președintele PSD Liviu Dragnea a fost invitatul lui Mihai Gâdea, joi, la ”Sinteza Zilei”, unde a explicat că deține toate atuurile în eventualitatea declanșării unui conflict politic. Mai mult, liderul PSD a acuzat numeroase încercări de intimidare la adresa sa.

”Eu nu cedez. Nu am spus pe un ton sforăitor, ci cu foarte mare cumpătare și apăsare. O spun și acum. Eu merg până la capăt. Am de partea mea Parlamentul, am de partea mea Constituția, am de partea mea un vot popular și încrederea de care mă bucur. Am primit multe mesaje. Că o să fiu băgat în pușcărie. Că o să fiu arestat. Sunt personaje care încearcă să întoarcă istoria. Ei nu înțeleg că nu mai merge. Când pornește un val în societatea românească nu poate fi oprit de pixul nimănui. Chiar dacă este pixul prezidențial” a spus Liviu Dragnea.