Liviu Dragnea i-a trimis un SMS cu ”La mulți ani!” lui Klaus Iohannis. Ce răspuns a primit

Liderul PSD, Liviu Dragnea, preşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat luni că a făcut un schimb de mesaje cu şeful statului, în aceste zile, şi a anunţat că va fi prezent la ceremonia de depunere a jurământului de către noii miniştri care, potrivit calendarului, ar putea avea loc cel mai probabil miercuri, la ora 19,00, la Palatul Cotroceni.



"Sâmbătă seara i-am trimis un SMS de 'La Mulţi Ani' şi mi-a răspuns. Am dat un SMS civilizat, am primit un răspuns civilizat, ca doi oameni de stat. O să merg (n.r. - la ceremonia de învestire a noului Guvern). Mergem la o ceremonie oficială, nu la o întâlnire privată sau la ceva colocvial", a declarat Liviu Dragnea, la România TV.



El a adăugat că a primit un SMS cu urări de "La Mulţi Ani" şi de la Dacian Cioloş.



"În seara asta am primit un mesaj de 'La Mulţi Ani' de la Cioloş şi am răspuns şi eu la mesaj. Domnul Sorin Grindeanu nu s-a putut întâlni astăzi cu dumnealui sau să vorbească la telefon, cred că au schimbat mesaje, nu ştiu exact", a adăugat liderul PSD.



El s-a declarat "extrem de dezamăgit" că guvernul Cioloş "nu a reuşit să înţeleagă că puteau fi adoptate nişte măsuri utile pentru ţară", dar şi că se fac angajări prin ministere, după alegerile din 11 decembrie. "Erau cheltuieli care puteau fi aduse din 2017 în 2016, pentru că erau bani necheltuiţi, ceea ce ar fi ajutat economia românească şi România în general. Nu au vrut să facă asta, aşa ceva nu se face, aşa ceva este incorect. La nivelul ăsta nu faci aşa ceva, pentru că nu e o jucărie, e o ţară pe care totuşi ai guvernat-o. (...) Ai pierdut alegerile, oamenii au vrut altceva. În mod civilizat, te dai la o parte", a adăugat liderul PSD. AGERPRES