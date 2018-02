Liviu Dragnea: Încep să apară tot mai multe dovezi privind existenţa statului paralel

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni că, după dezvăluirile făcute cu o seară în urmă privind activitatea DNA Ploieşti, "încep să apară tot mai multe dovezi privind existenţa statului paralel" şi, dacă aceste afirmaţii se dovedesc adevărate, "atunci există elemente de poliţie politică".



"Eu cred că cel mai important lucru este că Inspecţia Judiciară s-a autosesizat, după părerea mea nu e suficient, cred că trebuie făcută o anchetă rapid şi stabilit dacă probele de aseară sau dacă informaţiile, dezvăluirile de aseară sunt adevărate, şi par adevărate, şi trebuie luate măsuri imediat pentru ca astfel de practici să nu se mai întâmple în România. Ceea ce a apărut aseară în spaţiul public, dacă ceea ce a mai apărut în anii trecuţi în spaţiul public se dovedesc a fi adevărate, noi avem elemente clare de poliţie politică în România şi (...) nu cred că poate fi vorba doar de abateri disciplinare. Dacă ceea ce a apărut aseară atât în interviul doamnei procuror Iorga, cât şi în dezvăluirile, înregistrările, declaraţiile de după sunt adevărate, sunt elemente penale foarte serioase", a declarat Dragnea, la sediul central al PSD.



El a adăugat că nu a cunoscut-o pe judecătoarea Mihaiela Iorga Moraru, despre care spune "că are o oarecare credibilitate".



"Acolo s-a vorbit şi despre ameninţări din partea unei doamne de la Inspecţia Judiciară, care a pronunţat un cuvânt şi anume: nu te pune cu sistemul. Noi am adoptat şi o rezoluţie în legătură cu statul paralel. Încep să apară cât mai multe dovezi în sprijinul spuselor şi ale noastre şi ale presei în ceea ce priveşte acest sistem, acest stat paralel, această mafie care încearcă şi până acum de foarte multe ori a reuşit să deţină puterea în România într-un mod nelegitim", a arătat liderul PSD.



Dragnea mai spune că, în ceea ce priveşte solicitarea să se grăbească sau să se facă repede un dosar ca să se înceapă urmărirea penală împotriva unui om politic, aceasta reprezintă "o imixtiune nelegală, nepermisă şi foarte gravă". "Şi, sigur, toată lumea se duce cu gândul: 'astea ar fi singurele cazuri, singurele situaţii?' Mă uitam azi noapte la emisiune şi încercam să îmi aduc aminte cine mai apăruse la televizor, pentru că erau mai multe nume. Am o bănuială, dar nu pot să... Cred că era vorba de nominalizarea de după moţiunea împotriva lui Sorin Grindeanu. Cred că atunci, doamna nu a spus exact care e perioada. (...) De asemenea, mi s-a părut foarte grav şi motivul pentru care nu trebuia să ajungă premier acela, mi s-a părut oricum fără fundament, pentru că nu premierul singur de capul lui numeşte miniştrii. Dar, dincolo de asta, mi-a arătat o atitudine faţă de o doamnă respectabilă - preşedinta UNJR care în toate prestaţiile publice, poziţiile exprimate mi s-a părut o doamnă foarte echilibrată", a detaliat preşedintele PSD.



Liviu Dragnea a negat că s-ar fi luat în calcul numele Danei Gîrbovan pentru funcţia de ministru al Justiţiei.



"Nu (nu a fost luat în calcul - n.r.). Dar, după ce şi-a dat demisia Florin Iordache - februarie 2017 - am avut o discuţie cu dl Sorin Grindeanu şi l-am rugat să caute nişte variante pentru Ministerul Justiţiei şi, după ce le găseşte, să aibă o discuţie cu mine şi cu dl Tăriceanu. Mi-a zis că a avut o discuţie cu doamna Gîrbovan, care a declinat atunci propunerea. Niciodată după acel episod nu s-a discutat în partid sau în coaliţie despre propunerea de a fi propusă doamna Gîrbovan la justiţie", a arătat preşedintele Camerei Deputaţilor. AGERPRES