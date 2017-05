Ludovic Orban: Dacă devin liderul partidului, atunci PSD nu va mai avea o coloană a cincea în PNL

Karina Knapek/Intact Images

Liberalul Ludovic Orban şi-a prezentat sâmbătă, la Constanţa, moţiunea politică "Partidul Naţional Liberal - Forţa Dreptei", cu care candidează pentru funcţia de preşedinte al PNL.



La finalul întâlnirii cu membrii Comitetului Director Judeţean al PNL, Ludovic Orban a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că obiectivul său politic este de a transforma partidul în cea mai puternică forţă politică din România.



"Ţinta mea este să transform PNL în motorul dezvoltării, progresului, modernizării şi afirmării naţiunii române în lume, aşa cum am enunţat şi în cuprinsul moţiunii de candidat", a declarat Orban.



Ludovic Orban a mai afirmat că dacă va fi ales preşedinte al partidului îşi propune să aibă o relaţie specială cu primarii şi cu toţi aleşii PNL din administraţia locală, prin înfiinţarea unui departament special în cadrul secretariatului general, care să preia propunerile legislative susţinute de primari şi să le acorde sprijin acestora contra abuzurilor administraţiei centrale.



Întrebat ce mesaje i-au transmis tinerii liberali din Constanţa, candidatul la şefia partidului a declarat că aceştia şi-au arătat preocuparea în legătură cu poziţia pe care o va susţine în dezbaterea publică despre definirea familiei în Constituţie.



"A existat o dezbatere, la propunerea unui coleg, legată de poziţia faţă de familie. Le-am explicat că este o chestiune de conştiinţă, în care fiecare om se poziţionează aşa cum îi dictează propria conştiinţă. În ceea ce mă priveşte, sunt un om credincios, sunt un familist convins şi cred că familia normală este cea care este definită, de altfel, şi în Codul Civil, uniunea dintre bărbat şi femeie, dar asta nu înseamnă ca pot să impun tuturor membrilor PNL poziţia mea, fiecare putând să decidă, în legătură cu acest subiect, aşa cum îi dictează conştiinţa", a declarat Orban.



În legătură cu poziţionarea partidului pe scena politică, Orban a afirmat că, dacă va fi ales preşedinte, în viziunea sa PNL va avea un singur adversar politic natural - PSD.



"Partidul Naţional Liberal, din punctul meu de vedere, are un singur adversar politic natural, şi anume "ciuma roşie". Asta nu înseamnă că ne apucăm, aşa cum s-au mai apucat alţii, să ciocănim pe la uşa unuia şi altuia. Obiectivul meu ca viitor preşedinte al PNL este să asigurăm reprezentarea tuturor cetăţenilor români care sunt împotriva modului în care conduce actualul partid de guvernământ România, care îşi doresc cu adevărat o Românie a oamenilor liberi, care trăiesc pe propriile picioare, care trăiesc demn, care trăiesc din afacerea lor, din fructificarea proprietăţilor pe care le deţin, din meseria pe care o au, din expertiza pe care o deţin într-un domeniu sau altul. Evident că poate, de-a lungul timpului, o să apară tot felul de situaţii care să reclame să colaborăm. Eu sunt un om care colaborez cu persoane, grupuri care au aceleaşi valori, principii şi obiective, cu obiectivele pe care le am eu şi PNL. Dar dacă voi deveni liderul partidului, atunci PSD nu va mai avea o coloană a cincea în PNL şi nici nu va mai face vreun compromis cu liberalii", a subliniat Orban. Sursa: www.agerpres.ro