Ludovic Orban, despre proiectul UDMR referitor la folosirea limbii materne: este neconstituţional şi nu e de acceptat

DIANA OROS

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat, luni, la RealitateaTV, proiectul UDMR referitor la folosirea limbii materne, susţinând că PSD e în stare să dea orice şi oricui pentru a rămâne la putere.



''Nu e numai coborârea pragului la 10%, e şi o sintagmă extrem de discutabilă: un număr suficient de cetăţeni aparţinând... Atenţie! Ce înseamnă un număr suficient de cetăţeni? La un număr de 1.000 de locuitori dacă există 15 locuitori de etnie, să spun slovenă, sau altă etnie, ce facem? Schimbăm limba oficială sau limba din administraţie?! Nu poţi accepta asemenea amendamente care permit ulterior interpretare care să dea posibilitatea unei victimizări în orice localitate din ţara asta. Nu se poate accepta! Acest text, după părerea mea, contravine unor reglementări europene, părearea mea e că este un text neconstituţional'', a spus Orban.



Acesta a adăugat că PSD ar face orice pentru a rămâne la putere.



''Se vede că PSD este în stare să facă pact cu diavolul numai pentru a se salva şi a rămâne la putere. Sunt în stare să dea orice şi oricui numai pentru interesul lor'', a afirmat Ludovic Orban.



Liderul PNL a subliniat că liberalii se vor opune acestui proiect.



''După reuniunea biroului şi reuniunea cu parlamentarii, unde nu am discutat aceste subiecte, pentru că nici nu ştiam, nu erau pe ordinea de zi a comisiilor, au fost introduse peste rând, imediat am fost sunat de colegii mei şi am spus foarte clar: opoziţie la baionetă! Nu acceptăm nimic din aceste prevederi. Nu se pot dezbate legi atât de importante sub presiunea timpului, numai pentru că a existat o negociere a PSD pentru a face rost de voturile parlamentarilor PSD'', a spus Ludovic Orban.



Comisiile juridică, pentru drepturile omului şi pentru administraţie ale Camerei Deputaţilor au amânat, luni, discuţia pe marginea proiectului de lege iniţiat de UDMR care prevede scăderea pragului de la 20% la 10% în cazul numărului de persoane aparţinând minorităţii naţionale dintr-o localitate necesar pentru ca autorităţile să asigure folosirea limbii materne. Marţi se reiau dezbaterile. Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată, iar Senatul este decizională.

Sursa: www.agerpres.ro