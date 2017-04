Ludovic Orban: Eu nu mai accept ca PNL să stea pe loc sau să meargă în jos

Ludovic Orban, candidat la preşedinţia PNL, a declarat vineri, în faţa a peste 300 de liberali din Satu Mare, că nu mai acceptă ca partidul că stea pe loc sau să meargă în jos.



"După alegerile locale, dacă îşi aduc aminte unii colegi liberali, am cerut timp de o săptămână, repetat, în mass media, organizarea de alegeri în partid. Din păcate, nu am fost ascultat. Atunci când discutam la cafea sau pe coridoarele din afara sălilor de şedinţă, 90% dintre membrii PNL erau de acord cu mine. Când au ajuns în sală, nimeni n-a spus nici pâs, şi uite aşa am ajuns, deşi se vedea cu ochiul liber încă din alegerile locale că ne ducem în cap, că suntem pe tobogan, în loc să inversăm trendul printr-o mişcare inteligentă, am ajuns să ne ducem în continuare în jos", a afirmat Ludovic Orban.



Candidatul la preşedinţia PNL a spus că nu mai acceptă acest lucru şi că a venit momentul ca liberalii să îşi aleagă lideri adevăraţi.



"Eu nu mai accept ca Partidul Naţional Liberal să stea pe loc sau să meargă în jos. A venit timpul, ca voi membrii PNL, care sunteţi cei care duceţi toate bătăliile electorale în comunităţile locale în care trăiţi, să vă alegeţi lideri adevăraţi, lideri de care să nu vă fie ruşine, lideri care atunci când ies pe sticlă să aibă capacitatea să trezească interesul publicului, să vă ajute în acţiunea de atragere a membrilor importanţi în Partidul Naţional Liberal, să vă ajute să câştigaţi voturi în toate bătăliile electorale. Stă în puterea voastră să vă alegeţi astfel de lideri, iar eu am încredere că Partidul Naţional Liberal este pe mâini bune, mâinile voastre, dragi colegi liberali", le-a mai spus Orban.



Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, secretarul general al PNL, Cristian Buşoi, Ludovic Orban, candidat la preşedinţia PNL şi alţi lideri liberali au participat vineri la conferinţa de alegeri a conducerii PNL Satu Mare.