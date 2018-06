Ludovic Orban: Senatorul Ion Popa încearcă să-şi justifice imoralitatea prin tot felul de aiureli

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că până în prezent niciun parlamentar nu i-a comunicat intenţia de a părăsi partidul, dar că a avut şi surprize, precum plecarea senatorului Ion Popa, despre care a susţinut că "încearcă să-şi justifice imoralitatea şi acţiunea contrară voinţei oamenilor prin tot felul de aiureli".



"Eu sunt un om care comunică permanent cu parlamentarii şi recunosc că am avut surprize, inclusiv cu domnul senator Popa. (...) Mi-e greu să anticipez (n.r. - surprize), eu comunic cu toţi parlamentarii partidului, până în prezent, niciun parlamentar al partidului nu mi-a comunicat intenţia de a părăsi partidul şi am încredere în parlamentari până la proba contrarie. Ce m-a surprins la declaraţia domnului Popa este că în mintea lui tulbure trădători sunt cei care rămân în partid, nu cei care pleacă din partid chiar înainte de bătălia care s-ar putea să fie chiar decisivă pentru perioada care va urma. Fiecare încearcă să-şi justifice imoralitatea şi acţiunea contrară voinţei oamenilor (...) prin tot felul de aiureli", a spus Orban, într-o conferinţă de presă.



Senatorul Ion Popa a anunţat miercuri că a demisionat din PNL şi că se alătură ALDE. El a acuzat faptul că PNL s-a transformat complet, iar liderii liberali au abandonat principiile şi valorile liberale.



"De 16 ani sunt fidel valorilor şi principiilor liberale. Am fost preşedinte de filială timp de 7 ani, vicepreşedinte executiv al PNL, senator ales şi liderul celui mai mare grup din Senat al partidului. Această perioadă a fost plină de provocări: cu bune, cu rele, cu multe greutăţi şi, alături de colegii liberali, ne-am bucurat, ne-am întristat, am câştigat şi am pierdut. Nu am lipsit de la nicio bătălie electorală şi am depus toate eforturile să realizăm obiectivele propuse, obiective asumate de întreaga echipă. Din păcate, rezultatele ultimelor alegeri nu au fost cele sperate de noi, aşa încât mi-am asumat acest eşec şi am demisionat atunci din toate funcţiile din partid. Am constatat că am fost considerat printre puţinii vinovaţi... Au trecut doi ani de la acel moment, iar lucrurile nu s-au îmbunătăţit, ci, dimpotrivă, s-au agravat. Alţii, la fel de 'vinovaţi' ca şi mine, s-au agăţat de funcţii mai înalte. Ei sunt cei care decid în Partidul Naţional Liberal şi sunt şi mai vocali. Oamenii care au muncit în campanii, devotaţi ideilor liberale, nu mai sunt băgaţi în seamă, în schimb, trădătorii sunt promovaţi şi apreciaţi", a afirmat Popa într-un comunicat. AGERPRES