Ludovic Orban şi-a anunţat candidatura 'fermă' la funcţia de preşedinte al PNL

Karina Knapek/Intact Images

Ludovic Orban şi-a anunţat luni candidatura la funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal (PNL).



"Am aşteptat această reuniune a Biroului Politic al PNL, care dă startul alegerilor interne în partid, pentru a-mi anunţa candidatura fermă la funcţia de preşedinte al PNL. (...) Mi-am depus candidatura la funcţia de preşedinte al PNL pentru a oferi partidului din care fac parte caracter şi identitate, forţă şi credibilitate. Ca preşedinte al PNL, vreau să fiu garantul unităţii, coeziunii interne a PNL, iar obiectivul meu principal este să transform în bine PNL, astfel încât să putem să câştigăm toate competiţiile electorale împotriva PSD", a spus Orban, la Parlament, unde se desfăşoară Biroul Politic Naţional al liberalilor.



El a afirmat că îşi doreşte ca PNL să devină "forţa politică dominantă în societatea românească".



"Din punctul meu de vedere nu operez nicio discriminare între membrii PNL. Nu fac parte din nicio cooperativă, din nicio facţiune, din nicio gaşcă, din niciun grup. Eu fac parte dintr-o echipă, iar echipa mea este întregul PNL", a adăugat Orban.



În opinia sa, între PNL şi preşedintele Klaus Iohannis va trebui să existe un "parteneriat onest, transparent, cinstit, care să ajute România să meargă înainte".



El a susţinut că nu are absolut nicio temere cu privire la o decizie definitivă în cazul dosarului său. "Odată ce s-a pronunţat instanţa de fond nu am absolut niciun motiv să-mi imaginez că s-ar putea întâmpla ceva", a spus Orban.



Potrivit liberalului, conducerile locale ale PNL ar trebui să fie alese de adunări generale ale organizaţiilor şi nu pe sistem de delegări, conducerea judeţeană - în cadrul unei conferinţe judeţene cu o participare cât mai largă a membrilor liberali, iar conducerea naţională - de Convenţia Naţională.



Ludovic Orban consideră că şi membrilor PNL ar trebui să li se dea dreptul să aleagă preşedintele partidului. AGERPRES