Ludovic Orban: Sunt surprins de decizia UDMR; sunt convins că în spate există probabil nişte negocieri

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, s-a declarat surprins, miercuri, de hotărârea UDMR de a părăsi sala plenului Parlamentului în momentul votului la moţiunea de cenzură, afirmând că în spatele deciziei există "probabil nişte negocieri".



"După decizia UDMR, normal că situaţia (privind numărul voturilor - n.r.) este modificată. Sunt surprins de decizia UDMR, sunt convins că în spate există probabil nişte negocieri care se vor vedea cât de curând. (...) Am conştiinţa datoriei împlinite. PNL a făcut ceea ce trebuia, am depus moţiunea de cenzură într-un moment în care numai pentru parlamentarii puterii nu este clar că acest guvern trebuie să cadă şi că sistemul de putere Dragnea trebuie să se prăbuşească. În cazul în care moţiunea de cenzură nu va întruni numărul de voturi necesar, vom continua bătălia pe toate fronturile, cu toate armele pe care le avem la dispoziţie", a precizat liderul liberalilor, în urma unei întruniri a parlamentarilor PNL.



Ludovic Orban a spus că, în cazul în care moţiunea de cenzură nu va fi adoptată, până în toamnă numărul nemulţumiţilor din majoritatea parlamentară va creşte.



"Sentimentul meu este că funia se apropie de par, cum ar veni, şi că sfârşitul lui Dragnea este aproape. Chiar dacă la această moţiune nu se manifestă toţi nemulţumiţii din partidele majorităţii parlamentare, sunt convins că nemulţumirea va creşte şi de asemenea sunt convins că vor prinde mai mult curaj şi se vor manifesta în sesiunea parlamentară din toamnă (în favoarea unei noi moţiuni de cenzură - n.r.)", a adăugat el.



Liderul PNL a anunţat totodată că reprezentanţii Partidului Naţional Liberal le vor propune şi deputaţilor din majoritatea parlamentară să semneze cererea privind demiterea lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, pentru a-i vedea cum reacţionează.



"Nu ştiu dacă o să prindem deputaţi din majoritate, pentru că se pare că ordinul de zi pe unitate este să nu îi lase să voteze, să îi ţină departe de urnele de vot, pentru ca nu cumva unii dintre ei să pună bilele aşa cum trebuie", a declarat el.



Orban poartă miercuri o panglică tricoloră în piept şi are la el banderola USR cu mesajul #fărăpenali.



"L-am purtat, integritatea în funcţia publică este o chestiune esenţială pentru funcţionarea corectă a instituţiilor în România şi pentru asigurarea unei administraţii care să servească cetăţeanul", a spus el. AGERPRES