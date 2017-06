Ludovic Orban: Voi câştiga preşedinţia PNL cu un scor confortabil; aproape toate filialele mă susţin

DIANA OROS

Liberalul Ludovic Orban, candidat la preşedinţia PNL la Congresul din 17 iunie, a declarat, sâmbătă, la Târgovişte, într-o conferinţă de presă, că moţiunea sa este susţinută de aproape toate filialele partidului, lucru ce îl face să spună că va câştiga alegerile cu un scor confortabil.



''Mi-e mai simplu să vă spun ce filiale nu mi-au sprijinit moţiunea, la ora actuală din 48 de filiale judeţene şi de sector există doar două filiale judeţene unde moţiunea mea nu a întrunit jumătate plus unu dintre voturi: Mureş şi Maramureş şi, de asemenea, patru filiale de sector. Toate celelalte filiale, inclusiv diaspora, au votat moţiunea mea. (...) E clar că, după aceste voturi, există suficiente informaţii pentru ca voi să puteţi înţelege că am prima şansă şi că voi câştiga preşedinţia PNL, iar după părerea mea voi câştiga preşedinţia cu un scor confortabil'', a susţinut Orban.



El a afirmat că a făcut o campanie pozitivă, fără să spună ceva de rău de vreun contracandidat.



''În ceea ce priveşte campania internă, am fost consecvent în aceste patru luni anunţului meu iniţial, am făcut o campanie pozitivă, marcată de fairplay, în care am fost în fiecare filială judeţeană de minimum două ori, în care m-am adresat bazei PNL, în care mi-am prezentat gândurile, viziunea, programul politic, proiectele pentru viitorul PNL, nu am spus niciun cuvânt rău despre contracandidaţii mei, nu am transmis direct sau pe surse nicio informaţie negativă despre niciun coleg de-al meu din PNL'', a spus Ludovic Orban.

Sursa: www.agerpres.ro