Macron, la Bucureşti: Aveţi tot dreptul să cereţi integrarea în Spaţiul Schengen

DIANA OROS

România are tot dreptul să ceară integrarea în Spaţiul Schengen, a afirmat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, joi, la Palatul Cotroceni, la finalul întrevederii cu şeful statului român Klaus Iohannis.



"Dorinţa noastră este ca Europa să meargă înainte. Deja de mai mulţi ani aveţi tot dreptul să cereţi integrarea în Spaţiul Schengen (...) şi ştiu cât de important este acest lucru pentru dumneavoastră. (...) Sunt total deschis faţă de acest subiect", a declarat Macron.



În opinia sa, "Europa Spaţiului Schengen nu funcţionează bine".



"Europa Spaţiului Schengen nu funcţionează bine şi sigur că nu putem să ne bucurăm de asta, iar dorinţa mea este ca în următoarele luni să putem accelera o reformă a regulilor comune în acest domeniu, să le clarificăm, să avem o atitudine mai solidară, un control mai bun al frontierelor, o convergenţă crescută în ceea ce priveşte regulile comune privind azilul şi primirea populaţiilor exterioare şi să vă asociem la această discuţie", a precizat Emmanuel Macron.



Totodată, preşedintele francez a salutat eforturile făcute de România în ceea ce priveşte combaterea terorismului.



"Salut toate eforturile făcute aici în ceea ce priveşte combaterea terorismului, (făcute - n.r.) cu seriozitate de către România, care a contribuit la securizarea frontierelor exterioare ale Uniunii Europene şi, de asemenea, în cadrul cooperării în justiţie şi poliţie care este exemplară între ţările noastre", a spus preşedintele Franţei.



El a precizat că lăsarea României şi Bulgariei în afara Schengen nu a protejat acest spaţiu de migranţi.



"Deficienţa care a existat în ceea ce priveşte integrarea, aderarea României în Spaţiul Schengen este legată de faptul că acest lucru ar fi însemnat riscul de a-i lăsa pe migranţi să intre în Europa. (...) Istoria ne arată că, chiar şi cu România şi cu Bulgaria în afara Spaţiului Schengen, migranţii tot au intrat în Europa. Deci pot să constat că România cooperează într-un mod deosebit de eficace, face eforturi, respectă regulile de aderare la Spaţiul Schengen şi faptul de a avea România în exteriorul Spaţiului Schengen nu aduce o protecţie suplimentară pentru cei care sunt în interiorul acestui spaţiu", a subliniat şeful statului francez.



Totodată, preşedintele Franţei a declarat că nu are niciun motiv să se opună integrării României în Spaţiul Schengen.



"Nu am niciun motiv să mă opun intrării României în Spaţiul Schengen. Singur mea rezervă este că acest Spaţiu Schengen funcţionează prost astăzi şi îmi doresc ca el să fie reformat în profunzime şi, în acelaşi timp, să facem această reformă asociindu-le pe acele state care au vocaţia de a se integra în acest spaţiu. (...) Astăzi, la nivel european, există şapte texte în discuţie cu privire la subiecte legate de migraţie, care avansează într-un mod inegal, nu avem o viziune de ansamblu şi cred că trebuie să ne regăsim ritmul şi o viziune consolidată pe acest subiect, o viziune comună", a spus Macron.



De asemenea, în opinia preşedintelui francez, "Europa care protejează este şi Europa apărării".



"În luna iunie, am marcat un progres real în plan european, cu implementarea unei cooperări structurate permanente, a unui fond european pentru apărare. (...) Mă bucur că discuţiile de astăzi au arătat şi voinţa dumneavoastră de a angaja România în această Europă a apărării. (...) Echipele noastre şi miniştrii responsabili vor putea lucra în următoarele săptămâni împreună pentru ca, dincolo de ceea ce s-a făcut până astăzi, să se poată construi metodele unei integrări mai accentuate, un fond comun, capacităţi comune, parteneriate întărite în acest domeniu", a precizat Emmanuel Macron. AGERPRES