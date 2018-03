Manda, despre audierea lui Coldea: Am abordat doar o parte din subiecte; o nouă întâlnire, foarte repede

Preşedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activităţii SRI, Claudiu Manda, a declarat, marţi, după audierea fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea, că au fost discutate doar o parte dintre subiecte, urmând ca acesta să mai fie invitat la comisie "foarte repede".



"Am detaliat destul de mult aspectele pe care le-am abordat cu domnul Coldea. (...) Dincolo de prezentarea domniei sale, am discutat, din păcate, doar o parte din aspectele pe care avem să le lămurim în cadrul comisiei. Şi-a exprimat toată disponibilitatea să vină la o întâlnire următoare, fără niciun fel de rezervă şi urmează să stabilim în perioada următoare când va fi întâlnirea cu domnul Coldea", a spus Manda.



El a afirmat că între subiectele care nu au fost abordate încă şi vor fi discutate la următoarea întâlnire se numără cel referitor la petrecerile organizate de SRI.



"O să abordăm acest subiect. Avem foarte multe lucruri de lămurit pe viitor. Subiectul legat de participarea la evenimente e un subiect pe care l-am discutat şi cu domnul Maior, şi cu domnul Horia Georgescu, probabil că o să îl discutăm şi cu domnul Coldea. (...) Domnul Maior a spus că a fost o masă de Crăciun, la care au participat nişte persoane. Am înţeles că au fost mai multe persoane. Sigur că, în momentul în care o să ştim exact care au fost persoanele toate, că nu au fost doar două sau trei, o să le prezentăm în spaţiul public", a adăugat Manda.



Şeful comisiei a menţionat că a discutat cu Florian Coldea despre funcţionarea SRI, deciziile CSAT, protocoalele de colaborare dintre SRI şi ÎCCJ.



"Am discutat despre cum funcţiona SRI, relaţia domniei sale cu domnul George Maior, relaţia cu structurile centrale şi structurile judeţene. Am discutat despre deciziile CSAT care vizau activitatea SRI. Am discutat despre protocoale cu referire la protocolul cu Parchetul de pe lângă ÎCCJ. Am discutat despre mandatele de securitate naţională, am discutat despre ce înseamnă judecători şi procurori anume desemnaţi pe mandatele de securitate naţională şi am mai discutat despre relaţia SRI şi a domniei sale cu partidele politice şi cu Guvernul şi am discuta şi relaţia domniei sale şi a serviciului cu DIICOT şi cu doamna Bica. Am atins şi subiectul legat de ANAF şi relaţia SRI-ANAF", a mai spus Manda.



El a subliniat că a înţeles ce înseamnă mandatele de securitate naţională care vizează nu infracţiuni, ci riscuri şi ameninţări, posibilitatea de a culege date şi informaţii.



"Domnul Coldea ne-a confirmat că printre acţiunile, persoanele vizate erau dincolo de cele stabilite în lege, terorişti, contraspionaj şi alte elemente din lege, se poate discuta, sau au existat mandate de securitate naţională, inclusiv ne-a precizat câte semnături trebuiau luate, dar se luau mandate de securitate naţională, inclusiv pe vulnerabilităţi de corupţie, de evaziune fiscală", a detaliat Manda.



Potrivit acestuia, Florian Coldea a spus că nu-şi aduce aminte de mandate de securitate naţională pe zona de presă sau de justiţie.



"A fost întrebat de relaţia domniei sale cu partidele politice, dacă a sprijinit un anumit partid politic sau altul, dacă a sprijinit persoane în conducerea vreunui partid politic care să ajungă să acceadă în funcţie - a negat această implicare. A spus doar că poate a avut informări cu lideri politici, dar aceşti lideri, întâlnirile erau în calitatea lor de beneficiari de informaţii sau funcţie de miniştri. Toate întâlnirile au avut loc în prezenţa directorului civil al SRI, dl. George Maior. A fost întrebat dacă a pus umărul la construcţia unui partid politic şi a spus nu", a mai spus Claudiu Manda.



De asemenea, Manda a menţionat că Florian Coldea a confirmat că din partea SRI a fost o discuţie cu preşedintele României, la iniţiativa SRI, privind motivele pentru care nu ar trebui să fie Alina Bica acceptată la DIICOT.



"A fost o discuţie dacă există protocol între SRI şi ÎCCJ şi a spus: Nu confirm, nu infirm. (...) Am discutat inclusiv despre beneficiarii secundari pe care unităţile de parchet îi desemnau şi care era rolul şi atributul SRI în calitate de beneficiari secundari şi care este diferenţa între a fi beneficiari secundari şi a nu fi beneficiari secundari", a arătat Claudiu Manda.



Conform preşedintelui comisiei, Florian Coldea a spus că nici nu confirmă, nici nu infirmă dacă a fost la Gabriel Oprea acasă în seara alegerilor prezidenţiale din 2009.



"Acest aspect a fost atins tangenţial în contextul în care nu mai ştiu de unde a derivat discuţia. Surprinzător, a spus că nu confirmă, nu infirmă dacă a fost la dl. Oprea acasă. (...) A fost un element pe care noi îl aveam în momentul respectiv în atenţia comisiei. A fost o abordare tangenţială a subiectului. A avut un astfel de răspuns şi nu am continuat discuţiile în acest sens foarte mult', a afirmat Claudiu Manda. AGERPRES