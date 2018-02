Marian Oprișan ar candida pentru o funcţie de vicepreşedinte a PSD

Liderul PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat miercuri că va candida pentru o funcţie de vicepreşedinte la Congresul extraordinar al partidului din luna martie, dacă se va impune alegerea unui nou Birou Permanent Naţional.



El a adăugat că a demonstrat "întregii naţiuni" că nu este vinovat, astfel că poate candida la o funcţie în PSD, spre deosebire de anul 2015 când avea un dosar.



Întrebat dacă va candida pentru o funcţie de vicepreşedinte al PSD, el a precizat: "Să vedem ce stabilim în BPN, în CExN, ce formă va exista şi Congresul va avea loc la data stabilită. Dacă se impune alegerea unui nou BPN în Congres, da, fără niciun fel de problemă. Nu am candidat în anul 2015 la Congres pentru că am spus foarte clar că nu candidez pentru că am un dosar - e dosarul meu, nu e dosarul partidului. De data asta, pentru că am demonstrat întregii naţiuni că sunt nevinovat şi nu am nicio legătură cu ceea ce mi-au fost aduse ca şi acuzaţii, vă spun cât se poate de clar că eu candidez la o funcţie de conducere în PSD", a precizat Oprişan, la Parlament. AGERPRES