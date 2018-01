Marian Oprișan spune că guvernul trebuie eficientizat

Dan Marinescu/Intact Images Marian Oprisan Marian Oprisan

Preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan, a declarat luni că este nevoie de o restructurare totală a administraţiei centrale şi a Guvernului pentru ca programul de guvernare să fie dus până la capăt.



"Vreau să înţelegeţi un lucru, PSD are guvernarea şi are mari responsabilităţi - trebuie să facem spitale, trebuie să asigurăm un act medical românilor, trebuie să facem autostrăzi, să asigurăm liniştea şi ordinea publică, salariile românilor, pensiile - şi pentru asta sigur că trebuie discutat. Eu am nişte probleme guvernamentale la nivelul judeţului Vrancea pe care evident trebuia să le discut cu primul ministru, dar în afară de această chestiune vă spun cât se poate de clar că, pentru a ne duce până la capăt programul de guvernare asumat de PSD, este nevoie de o restructurare totală, aş putea spune, a administraţiei centrale şi implicit a Guvernului", a spus Oprişan înainte de începerea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebat ce a discutat la Guvern cu premierul Mihai Tudose.



El a adăugat că nu poate spune câte ministere ar trebui să dispară din actuala schemă guvernamentală.



"Nu pot să vă spun câte, dar aparatul central este foarte încărcat din acest punct de vedere şi el trebuie eficientizat în aşa fel încât să ne ţinem promisiunile faţă de cetăţenii români", a menţionat Oprişan. AGERPRES