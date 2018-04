Marian Petrache vrea sa dea în judecată Ministerul Fondurilor Europene

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, a anunţat că va da în judecată Ministerul Fondurilor Europene pentru incapacitatea de a pregăti o cerere de finanţare de 342 de milioane de euro privind un master plan apă şi canal pentru 22 de localităţi.

"Primul master plan de apă şi canal a fost finalizat în 2008 pentru opt localităţi din cele 40 ale judeţului şi avea o valoare de 300 şi ceva de milioane de euro. În perioada de finanţare 2007 - 2013, din aceştia au fost traşi 76 de milioane de euro. În 2014 am făcut un al doilea master plan apă-canal, valoarea lui este de 369 de milioane de euro plus TVA. (...) Cererea de finanţare din acest master plan a fost de 342 de milioane de euro cu TVA pentru 22 de localităţi şi peste 210.000 de locuitori. (...) În mod firesc, în 2016, după prima parte a anului, ar fi trebuit să dăm drumul la licitaţii, la vremea aceasta ar fi fost posibil ca cea mai mare parte a acestui master plan, a acestei cereri de finanţare să fi fost pusă în funcţiune. Din păcate, de un an şi jumătate, aproape doi ani, tot suntem amânaţi. Nici acum nu ştiu care sunt motivele reale", a declarat Petrache, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că a făcut primul pas în acţionarea în instanţă a Ministerului Fondurilor Europene, pe 14 martie înaintând MFP contestaţia în procedură prealabilă acţionării în judecată. Petrache a arătat că, până în prezent, nu a primit acceptul pentru depunerea documentaţiei pentru accesarea banilor europeni, în consecinţă peste zece zile se va demara procesul.

"Bineînţeles că m-am gândit şi la motive politice. (...) Nu îmi explic cum pe vestitul Plan Naţional de Dezvoltare Locală Ilfovul a primit jumătate din cât au primit celelalte judeţe. Şi nu îmi explic cum, după celebra revoluţie fiscală, primăriile de sectoare nu au avut bugetele afectate, (...) nouă ne-au fost tăiate 70 de milioane de lei. (...) În 2017 am intrat în asocieri cu primăriile cu 70 de milioane de lei. În 2018, bugetul meu a fost micşorat cu fix 70 de milioane de lei. E o simplă coincidenţă, cum zice domnul Dragnea, sau e faptul că, din cele 40 de primării din Ilfov, 30 sunt conduse de liberali, iar preşedintele Consiliului Judeţean e liberal?", s-a întrebat Marian Petrache.

Potrivit acestuia, acţiunea în instanţă nu ţine cont de motive. "Nici nu mă interesează motivele. Acţiunea mea în instanţă e determinată de nevoia de a avea condiţii de viaţă mai bune pentru cetăţeni. (...) Gândiţi-vă că vorbim de un proiect de 340 de milioane de euro. (...) Nu ne permitem mai mult de 10 milioane de euro investiţii anuale. (...) Nu am nimic cu doamna Rovana Plumb, nu am nimic cu nimeni, am cu cei care nu-şi fac treaba", a menţionat Petrache.

El a susţinut că neînceperea noilor investiţii periclitează un alt proiect al Ilfovului cu finanţare nerambursabilă. "Neînceperea noilor investiţii pe apă-canal pune în pericol încă un proiect important al Ilfovului cu finanţare nerambursabilă. Este vorba despre DJ 101 care leagă DN1 de A3 şi de DN 2, proiect de peste 15 milioane de euro. (...) În şase ani, am reuşit să contractăm proiecte în valoare de aproape 200 de milioane de euro din fonduri nerambursabile", a precizat preşedintele CJ Ilfov. AGERPRES