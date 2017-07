Marius Duncă: Este de datoria noastră să investim în tineri și în antrenori

Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a declarat, sâmbătă, la Băicoi, că este de datoria autorităţilor să investească în tineri şi în antrenori, el subliniind că sportivii de performanţă trebuie respectaţi.



Ministrul a participat la Turneul Final U14 desfăşurat pe stadionul de rugby Aurora Băicoi.



"Sunt prezent aici pentru că sunt ministrul Tineretului şi Sportului şi nu trebuie să uităm că România este campioană europeană la rugby. Am venit să văd, că toată lumea vorbeşte că nu mai avem resursă umană, că nu investim în tineri... Uitaţi câţi tineri sunt aici care iubesc doar o ramură sportivă, dar în general fiecare federaţie şi fiecare club au juniori şi cred că este de datoria şi responsabilitatea noastră să investim în tineri şi în antrenori. (...) Felicit părinţii care îşi îndrumă copiii spre acest minunat sport. Să nu uităm că trebuie să respectăm sportivii de performanţă, în spatele lor sunt sacrificii: ani de muncă, ore de antrenament", a spus Dunca.



Având în vedere faptul că Prahova se află sub cod roşu de caniculă, organizatorii au decis, în urma unei şedinţe tehnice, să continue desfăşurarea competiţiei, dar în condiţii speciale.



"Am avut o şedinţă tehnică la care au participat arbitrii, antenorii, cadrele medicale şi soluţia cu care am ieşit din această şedinţă tehnică este că putem continua competiţia, dar vom face mai multe pauze şi consum mai mare de apă pentru hidratarea sportivilor", a explicat Dunca.

