Meciul PSD vs. abuzuri se joacă sâmbătă

Liviu Dragnea a anunţat că PSD şi-a găsit, în final, pretext pentru miting. Manifestarea social-democraţilor va fi împotriva abuzurilor şi a încălcării principiilor statului de drept şi va avea loc sâmbătă, 9 iunie, ora 20.00, în Piaţa Victoriei. Liderul social-democraţilor a asigurat că la mitingul de susţinere vor participa sute de mii de oameni.

Dragnea spune că PSD organizează miting pentru a deturna ceea ce liderul PSD numeşte „o putere subterană care parazitează deciziile importante”. El a adăugat că îi pofteşte la miting pe toţi cei care „doresc să trăiască într-o ţară liberă”. „Un miting organizat împotriva abuzurilor care se întâmplă în România de mult timp, faptul că democraţia şi statul de drept sunt afectate de câţiva ani în România. Facem acest miting pentru a arăta că suntem decişi să mergem până la capăt. Îi aşteptăm pe toţi care vor să trăiască într-o ţară liberă, în care să nu mai fie instituţii aflate sub teroare, unde, din cauza unei propagande toxice uriaşe se pune problema ca o putere subterană să paraziteze deciziile şi să influenţeze într-un mod ocult decizii importante, să permită instruziuni neconstituţionale, să permită ca cetăţeni români, firme româneşti să fie închise, zeci, mii de destine să fie distruse”, a declarat, după şedinţa PSD, Liviu Dragnea. Mitingul va fi autorizat, „respectând toate procedurile legale”, liderul social-democraţilor referindu-se la manifestările de protest #rezist, organizate fără autorizaţie. De altfel, locul ales de social-democraţi este simbolic, căci Piaţa Victoriei a fost arealul ocupat de protestatari de când PSD a ajuns la guvernare. Pe de altă parte, Dragnea nu a numit instituţiile care fac abuzuri în viziunea sa, dar a garantat că o va face la miting. Totuşi, el a semnalat că este vorba despre „instituţiile de forţă”. "S-a tot vorbit despre ele, aţi văzut imagini, aţi auzit înregistrări, aţi văzut documente, aţi văzut protocoale secrete, sunt instituţiile de forţă. Ne interesează să protejăm justiţia, să îi protejăm pe cei care înfăptuiesc justiţia (…) în condiţiile în care statul paralel, format din oameni din diverse instituţii, oameni nealeşi, nelegitimi, a acţionat cum a acţionat în ultimii ani, oricine din această ţară - un cetăţean simplu, o firmă, orice şef de instituţie s-a putut afla sub această teroare şi ameninţare ”, a subliniat Dragnea. Chestionat dacă SRI şi DNA se numără printre instituţiile statului care fac abuzuri, Dragnea a răspuns: "Nu numai". Preşedintele PSD a spus că manifestarea social-democraţilor nu va deranja mitingul LGBT care are loc tot pe 9 iunie, începând cu 17:30. Comunitatea gay va porni într-un marş pentru susţinerea drepurilor persoanelor LGBT tot din Piaţa Victoriei.

Preşedintele PSD a afirmat că data mitingului a fost hotărâtă mai demult şi nu a fost stabilită în funcţie de data de 8 iunie, când magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa decizia în dosarul DGASPC Teleorman.