Mihai Chirica: Nu am urmărit și nu urmăresc ocuparea posturilor de conducere

A fost extrem de critic la adresa conduceriii centrale PSD, dar primarului Iaşului, Mihai Chirica, recunoaşte că nu și-ar fi dat demisia din PSD.

„Nu mi-aș fi dat demisia din PSD. Mi-am pus această întrebare în fața oglinzii. Motivul este foarte simplu. Pentru mine Partidul Social Democrat chiar este o speranță că România se poate reforma în bine, dar nu pe calea prin care s-a întâmplat prin cele două decizii luate anterior. Prima decizie care nu mi s-a părut corectă este cea legată de Shhaideh, a doua cea legată de ordonanțe. Am avut curajul să o spun și prima dată și a doua oară. Nu am făcut-o într-un scop personal. Nu am urmărit și nu urmăresc ocuparea posturilor de conducere la nivelul central al Partidului Social Democrat”, a declarat edilul pentru RFI.

Totodată, Chirica recunoaşte că nu vrea să plece din administraţia locală. „Am atât de multă muncă de făcut aici, încât nu aș vrea niciodată. Este vorba despre felul în care colegii mei de partid s-au uitat către mine și oamenii care ne-au acordat acel nivel de încredere. Am luat zeci, sute de mii de voturi la nivelul județului Iași, în condițiile în care nu avem decât vreo 10.000 de membri de partid”.

Sursa: antena3.ro