Mihai Chirica nu este mulţumit de modul în care Liviu Dragnea conduce partidul

Mihai Chirica

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, liderul organizaţiei judeţene a PSD, a declarat duminică, într-un interviu televizat, că nu este mulţumit de modul în care Liviu Dragnea conduce partidul, el adăugând că "politica conducerii cu pumnul de fier nu mai este valabilă" în această etapă a democraţiei.



Chirica a menţionat, într-un interviu la Digi 24, că potrivit unui sondaj făcut de PSD Iaşi în judeţ în perioada 3-5 februarie, după izbucnirea protestelor referitoare la OUG 13, a rezultat o scădere semnificativă a susţinerii pentru social-democraţi, în condiţiile în care la protestele din Iaşi au participat chiar membri şi simpatizanţi ai PSD. În context, liderul PSD Iaşi a răspuns afirmativ la întrebarea dacă Liviu Dragnea a pus în pericol PSD. "Conform prognozelor sociologice pe care le-am făcut, da", a răspuns Chirica.



Totodată, primarul ieşean a afirmat că după ce va trece 'valul de emoţie' şi ''se vor linişti apele'', ar fi necesar un congres extraordinar al PSD, iar o perioadă posibilă în care ar putea să aibă loc fiind vara acestui an.



"Cu siguranţă trebuie să se întâmple câte ceva, chiar unele lucruri destul de profunde nu numai în cazul domnului Dragnea, cred că în cazul PSD în general. Lucruri care să aşeze PSD exact în contextul lucrurilor pe care le trăim cu toţii astăzi. Eu cred că am reuşit, în ghilimele, să se îndepărtăm de o traiectorie pe care tot noi am scris-o, tot noi am pronunţat-o în spaţiul public, a unei social-democraţii europene, a unui moment de schimbare totală", a afirmat Chirica.



Întrebat dacă este mulţumit de modul cum Dragnea conduce PSD, Chirica a răspuns că nu. "Sincer, nu. Dacă aş fi fost mulţumit, aş fi tăcut şi aş fi înghiţit lucrurile astea ca atare. E nevoie de un alt leadership şi e nevoie de o schimbare în managementul politic", a spus primarul ieşean.



El a adăugat că nu s-a pronunţat cu privire la necesitatea înlocuirii lui Dragnea de la conducerea partidului, însă a solicitat o schimbare de atitudine din partea acestuia. "A fost un lider de partid bun pentru că PSD a ajuns câştigător cu unele dintre cele mai bune rezultate pe care le-a avut din 1992 încoace, lucru care nu poate fi şters, nu poate fi curăţat şi nu poate fi trecut cu vederea, dar e nevoie de o schimbare de atitudine. Am spus, politica conducerii cu pumnul de fier nu mai este valabilă sau cel puţin nu mai este valabilă în această fază a democraţiei româneşti. Oamenii nu mai gândesc la fel", a afirmat Chirica.



Liderul PSD Iaşi a continuat, precizând că se referă mai mult la "aspectul deciziei", lucru pe care îl împărtăşesc şi o parte dintre colegii din PSD, el susţinând şi că "oamenii din jurul domnului Dragnea nu sunt de cea mai bună calitate" în contextul în care "în spaţiul din jurul domnului Dragnea" a fost adusă "informaţia otrăvită" că el este întors "cu cheiţa" de la Palatul Cotroceni.



De asemenea, întrebat dacă ar fi necesar un congres extraordinar în PSD, Chirica a răspuns că "ar fi necesar, dar nu acum", ci după ce "se liniştesc apele", având în vedere că nu a trecut valul de emoţie din stradă, nu este numit un ministru al Justiţiei şi OUG 14 de abrogare a OUG 13 încă nu a trecut prin Parlament.



Întrebat dacă în vara acestui an ar fi momentul potrivit pentru acest congres extraordinar, Chirica a răspuns că e o variantă care poate fi luată în calcul. "Cred că ar putea fi pusă în discuţie şi perioada de vară. Cred că o lamurire trebuie făcută", a subliniat Chirica.



Liderul PSD Iaşi a indicat că nu este interesat de funcţia de preşedinte al partidului, adăugând că prioritatea sa este ducerea la final, cu rezultate, a mandatului de primar primit de la cetăţenii Iaşiului în vara anului trecut. Potrivit acestuia, la nivelul fiecărei organizaţii a PSD există însă oameni capabili să asigure conducerea partidului.



Primarul ieşean a mai menţionat şi că nu preşedintele Klaus Iohannis este vinovat pentru situaţia tensionată şi protestele de stradă, dar şi că ar trebui să dispară tema că multinaţionalele sunt implicate în organizarea protestelor de stradă împotriva Guvernului. AGERPRES