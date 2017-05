Mihai Goţiu (USR): Dan Andronic nu m-a convins deloc în comisia de anchetă 

Bucureşti, 22 mai /Agerpres/ - Senatorul USR Mihai Goţiu a declarat luni că nu este deloc convins că întâlnirea din noaptea alegerilor de acasă de la Gabriel Oprea ar fi avut loc, aşa cum a susţinut jurnalistul Dan Andronic.



"Domnul Andronic nu m-a convins deloc că ceea ce spune este şi adevărat", a declarat Goţiu la finalul audierilor Comisiei parlamentare de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009.



Întrebat dacă nu crede că Laura Codruţa Kovesi, George Maior sau Florian Coldea au fost în noaptea alegerilor acasă la generalul Gabriel Oprea, Goţiu a spus: "Deocamdată, pe baza a ceea ce a declarat domnul Andronic, nu am această convingere. Lumină sper să facă şi ancheta judiciară care este în derulare şi de acolo aştept mai multe informaţii decât atitudinea cu care a venit astăzi domnul Andronic în comisie".



Potrivit acestuia, această primă parte a audierilor "a fost destul de distractivă".



"Adică am aflat ca informaţiile cele mai interesante au fost spuse în glumă - că a fost vorba de celulă de criză, dar fiecare a discutat cu fiecare, după care au plecat. Şi cel mai interesant e faptul că am aflat sau n-am aflat de ce timp de opt ani, după ce domnul Andronic a început să lucreze iar în presă, nu a prezentat aceste informaţii publicului. Din punctul meu de vedere am aflat foarte puţin şi foarte puţin convingător de ce atâta timp aceste informaţii nu au fost făcute publice de către un jurnalist care prin codul lui deontologic cred că ar fi putut să le facă publice mult mai repede. (...) Sper ca audierile viitoare să ne prezinte amănunte mult mai relevante", a conchis senatorul USR. AGERPRES