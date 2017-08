Mihai Tudose, despre întâlnirea cu Emmanuel Macron: Nu avem o relație de clienți, ci de parteneriat

Premierul Mihai Tudose a vorbit despre întâlnirea tete-a-tete pe care a avut-o cu președintele francez Emmanuel Macron, într-un interviu acordat în exclusivitate lui Mihai Gâdea.

„Consider că a fost o vizită extraordinar de utilă. O surpriză foarte plăcută. Un președinte care și-a făcut o strategie pe termen lung. Am avut puncte comunie, și domnia sa și eu. Și ce am stabilit a fost că nu avem o relație de clienți, ci de parteneriat. Un parteneriat strategic, pe termen lung cu Franța în ceea ce privește transferul tehnologic, implementarea unor mari proiecte economice, susținere politică reciprocă. Franța are nevoie mai mult ca orice de un partener mare și puternic în Europa. Domnul președinte Macron are pe agendă acel concept că Franța apără, ceea ce face România foarte importantă”, a precizat Mihai Tudose.

Premierul a clarificat împreună eu Emmanuel Macron faptul că relația dintre Franța și România „nu este o relație de tarabă, e o relație de parteneriat”.

Întrebat care sunt elementele pe care România le-a obținut în urma acestei vizite, premierul a spus că am obținut un angajament ferm din partea Franței.

„În primul rând, un angajament ferm de a susține interesele în Uniunea Europeană. Vorbim despre Schengen. Domnul președinte și-a asumat că va face tot ce este posibil ca România să fie în Schengen”, spune Mihai Tudose.

Franța și Germania trebuie să reașeze acest concept de Schengen, că noi am fost ținuți la ușă și acum ne-am trezit cu toții că am luptat împotriva migratiei în zona nostră, dar s-a umplut Europa de migranți. Tot ce înseamnă componenta economică a Schengen va trebui reașezată cumva conceputal și va trebui ca noi să fim acolo”, a precizat Tudose.

Întrebat ce a putut să obțină în urma acestei vizite, Tudose a spus că „Emmanuel Macron este la începutul mandatului, nu poate să promită și să spună că apoi i se termină mandatul. Agenda noastră a fost: transfer tehnologic masiv”.