Mihai Tudose explică de unde a plecat criza banilor în MApN

Premierul Mihai Tudose a explicat, în exclusivitate, într-o intervenție telefonică la ”Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, ce l-a făcut să ceară demisia ministrului MApN, Adrian Țuțuianu, după scandalul banilor pentru Apărare. De asemenea, premierul a arătat că neînțelegerile au plecat de la o recomandare a Finanțelor privind alocația de hrană pentru militari.

”Dintr-o stare foarte stabilă, cu o Armată aflată pe drumul cel bun, ne-am trezit pe site-ul MApN cu un fel de telegramă publică în care ni se spunea că nu mai sunt bani. Așa ceva nu se face. Eu mă întreb ce spuneau partenerii externi. Au început să sune telefoanele. Aveți probleme, ce se întâmplă? Trebuie mai multă responsabilitate în comunicare înainte de lansarea unor tâmpenii”, a spus Mihai Tudose, la Antena 3.

Premierul a explicat, în exclusivitate la Antena 3, de unde a plecat ”criza” banilor din MApN.

”Ministerul de Finanțe a spus că acolo, ceva se întâmplă greșit. Acea alocație de hrană, pe care o primesc militarii, nu e corect să se dea în prima jumătate a lunii, pentru toată luna. Că e o plată în avans. Și recomandarea Ministerului Finanțelor a fost să se dea la sfârșitul lunii. Ei, și de aici încolo unii au înțeles altceva”, a spus Mihai Tudose, la Antena 3.

Premierul Mihai Tudose a afirmat, marţi, că a trimis la Cotroceni propunerea ca vicepremierul Marcel Ciolacu să ocupe interimar postul de ministru al Apărării, după demisia lui Adrian Ţuţuianu.



"I-am acceptat demisia. Am vorbit cu domnul preşedinte Dragnea, am vorbit cu domnul preşedinte Klaus Iohannis şi am trimis actele către Cotroceni cu propunere de interimar - domnul viceprim-ministru Marcel Ciolacu. (...) În acest moment, hârtiile sunt către Cotroceni. Aceasta este propunerea mea, discutată cu domnul preşedinte Dragnea, fiindcă totuşi suntem un Guvern politic, nu suntem tehnocraţi. L-am informat şi pe domnul preşedinte al României, pe domnul preşedinte Klaus Iohannis. Domnia sa aşteaptă hârtiile", a declarat Tudose.