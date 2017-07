Mihai Tudose, mesaj pentru noul președinte ANAF: ”Își joacă acum cartea vieții”

Premierul Mihai Tudose a afirmat că noul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Mirela Călugăreanu, nu are "culoare politică", fiind numită doar pe criterii de competenţă.

"Am primit din partea domnului ministru de Finanţe mai multe propuneri, împreună ne-am consultat, am vorbit cu fiecare dintre persoanele respective şi am ales o doamnă foarte respectată şi foarte hotărâtă, o doamnă care îşi dă seama că joacă acum cartea vieţii profesionale prin această numire, domnia sa neavând gri: ori este eroină, ori ne-am făcut de râs amândoi. Doamna nu are absolut nicio culoare politică, chiar nu are nicio culoare politică", a declarat Mihai Tudose.

În opinia sa, fosta conducere a ANAF nu a fost una slabă, dar nu a reuşit să se ridice la nivelul aşteptărilor.

"Am cerut de la ANAF o strategie pentru o colectare bună, nu o strategie tip western, să mai vedem mascaţi alergând după bătrânele cu pătrunjel prin piaţă şi nici apăsând foarte tare cu bocancul tocmai pe cei cinstiţi, din dorinţa de a mai stoarce ceva de la ei. Am dorit o strategie coerentă în vamă, pentru a stopa odată contrabanda cu de toate în România. Am dat două săptămâni fostei conduceri ANAF, nu a fost o conducere rea, dar nu a fost o conducere care să ducă lucrurile până acolo unde puteau fi duse, adică cu curăţenie până la capăt", a precizat şeful Guvernului.



