Ministrul Finanţelor: IT-ştii vor beneficia de un mecanism pentru compensarea pierderilor în urma transferului contribuţiilor

LIVIU SOVA/AGERPRES FOTO

Autorităţile renunţă la ajutorul de stat pentru IT-şti şi alte categorii de angajaţi după transferul contribuţiilor, venind însă cu un mecanism de reţinere la sursă, prevăzut într-un proiect de Ordonanţă, a anunţat, marţi, Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice.



"Pentru acei angajatori care au asigurat majorarea salariilor pentru angajaţi (precum persoanele fizice încadrate în grad de handicap grav, persoane care desfăşoară activităţi de creare de programe de calculator, cele care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi cei sezonieri) cu cel puţin 20%, pentru transferul de contribuţii, aceia se pot încadra în acest nou mecanism. Am spus ca sistemul să fie cât mai simplu. Schema de ajutor de stat clasică de care vorbeam înainte este o schemă care putea să creeze dificultăţi din punct de vedere administrativ. Am optat pentru un alt mecanism, anume cei care transferă acei 20% minim pentru angajaţi pot să reţină la sursă de la angajatul beneficiar doar o parte din CASS pe care aceştia o datorează, astfel încât salariul net al acestora, adică IT-şti şi celelalte categorii, pentru anul 2018, să rămână la nivelul din decembrie 2017", a spus Teodorovici la Digi 24.



El e explicat paşii pe care trebuie să îi facă angajatorii.



"Practic angajatorii reţin la sursă parţial, ei declară ca obligaţie de plată în acel formular 112 doar suma reţinută efectiv de la angajat. Diferenţa de CASS datorat de angajat este calculată de angajator şi evidenţiată distinct în acel formular 112 ca sumă dedusă, iar suma aceasta dedusă, diferenţa între ce transferă angajatorul către angajat şi cât a trebuit să primească el, ca să nu aibă diferenţă faţă de 2017, este suportată de către bugetul de stat fiind transferată automat la Fondul unic de asigurări social de sănătate", a precizat ministrul Finanţelor Publice.



Potrivit acestuia, angajatorii vor putea să recupereze banii pe luna ianuarie.



"Ordonanţa prevede de la 1 ianuarie, până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, că angajatorii pot să depună declaraţii rectificative şi niciun angajat nu are de pierdut. Pentru angajator nu este niciun efort bugetar, iar pentru stat este un lucru foarte simplu", a mai arătat Teodorovici. AGERPRES