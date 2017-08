Ministrul Muncii: Trebuie schimbată legea pensiilor, trebuie rezolvate aberațiile din sistem

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în exclusivitate în emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre o nouă lege a pensiilor. Ministrul Muncii spune că trebuie să facem o nouă lege a pensiilor în octombrie, pentru că nu e normal să ieşi în 2010 cu o pensie mai mare decât unul care iese în 2011.

„Nicio pensie nu va fi micșorată. Noi ne dorim creșteri. Vârsta de pensionare a femeilor cu peste trei copii va scădea. Este o măsură pentru creșterea natalității. Nu se mărește vârsta de pensionare, nici la femei, nici la bărbați. Ne dorim să corectăm aceste inegalități. În mod clar, vom corecta prin noua lege a pensiilor pentru a nu mai fi diferențe pentru cei care au ieșit în ani diferiți la pensie, dar au prestat aceeasi muncă. Asta s-a întâmplat și la pensiile speciale, unde am respectat un principiu, nu am scăzut nicio pensie. Este foarte posibil să dureze cam un an de zile această recalculare”, a declarat ministrul Muncii.