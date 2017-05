Mișu Negriţoiu: „Prefer să ies scos de politicieni decât de DNA”

Karina Knapek/Intact Images

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Mişu Negriţoiu, a declarat miercuri că va acţiona pe orice cale pentru a demonstra că o eventuală decizie de revocare a sa din funcţie este ilegală precizând, însă, că nu crede că săptămâna viitoare va mai fi la conducerea instituţiei.



Acesta a subliniat, totodată, că până în prezent nu a fost informat cu privire la motivele care stau la baza revocării sale din funcţie.

"Orice hotărâre se va lua şi nu am nicio îndoială că se va lua este ilegală şi contestabilă. Dacă cineva ar contesta-o la Curtea Constituţională sunt convins că la o asemenea hotărâre nemotivată ar fi informat. De altfel, nici nu ar fi prima. Toate hotărârile fostelor Comisii ale Parlamentului şi ale Parlamentului în legătură cu structura şi membrii Consiliului ASF-ului, care au fost sesizate la Curtea Constituţională, au fost infirmate. Sunt altele care nu au fost sesizate la Curtea Constituţională şi funcţionează bine mersi. Au mai fost asemenea situaţii. Nu m-ar mira ca nici în cazul meu să nu fie sesizată Curtea Constituţională şi hotărârea să rămână valabilă", a spus Mişu Negriţoiu.

Şeful ASF a menţionat că a luat hotărârea de a acţiona pe orice căi consideră de cuviinţă să demonstreze că o asemenea hotărâre este ilegală.

"Nici astăzi nu înţeleg şi nu mi s-a adus la cunoştinţă care sunt motivele revocării. Nu am avut nicio discuţie cu nicio comisie, cu niciun preşedinte de Cameră sau altceva ca să înţeleg ce mi se reproşează şi de ce sunt revocat. Doi. Am zis-o şi anul trecut şi o repet şi o spun şi acum, procedura de revocare mi se pare mai aşa, din Balta Brăilei, chiar nu respectă legea. Sunt câteva lucruri năstruşnice totuşi în această piaţă. Patronatele organizează mitinguri în locul sindicatelor, service-urile cer tarife mai mari la prime mai mici, iar politicienii nu-şi respectă propriile legi. Legea spune în mod clar în ce condiţii pot să fie revocaţi membrii consiliului. Şi spune că numai în acele condiţii care sunt la articolul 9 şi care spune că numai potrivit procedurii", a afirmat Mişu Negriţoiu.

Acesta a declarat că este sigur că va fi revocat de către Parlament în perioada următoare şi că nu crede că la mijloc sunt interese şi că cineva vrea să pună în locul său o persoană anume, ci mai degrabă există o problemă în a găsi un înlocuitor.

"Prefer să ies scos de politicieni decât să ies scos de DNA. Alternativa, dacă nu făceam asta, era să mă scoată ceilalţi. Aşa mă duc liniştit. Mi-am făcut treaba", a declarat Negriţoiu.

Parlamentul ar putea vota joi revocarea lui Mişu Negriţoiu din funcţia de preşedinte ASF.

Sursa: www.agerpres.ro