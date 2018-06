Moţiunea de cenzură va fi prezentată luni în plenul Parlamentului

Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!", iniţiată de PNL va fi citită luni în plenul Parlamentului.



PNL, USR şi PMP au depus, săptămâna trecută, la Parlament, moţiunea de cenzură intitulată "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!". Documentul a fost semnat de 152 de parlamentari.



Birourile permanente ale celor două Camere au decis ca moţiunea de cenzură să fie prezentată luni în Parlament, iar miercuri să fie dezbătută şi votată.



Semnatarii moţiunii de cenzură cer demiterea premierului Viorica Dăncilă, susţinând că "nu are curajul şi puterea de a se opune deciziilor arbitrare ale şefului de partid".



"Doamna Viorica Dăncilă trebuie demisă, deoarece nu are nici curajul şi nici puterea să se opună deciziilor arbitrare ale şefului său de partid. Astfel, chiar sub ochii prim-ministrului, legile justiţiei sunt mutilate, pentru interese politice obscure. Codurile penale sunt modificate cu dedicaţie! (...) Guvernul Dăncilă face politica partidului, în funcţie de nevoia şefului de partid, nu de nevoile oamenilor! Au trecut aproape doi ani de la preluarea guvernării şi PSD-ALDE nu a făcut nimic bun pentru români. Dar, în schimb, faceţi, zilnic, câte ceva pentru voi. Lucraţi zi de zi pentru deziderate strict personale şi care sunt contrare aşteptărilor românilor!", se arată în moţiunea de cenzură.



Reprezentanţii Opoziţiei susţin că Guvernul Dăncilă este mai incompetent decât primele două guverne PSD-ALDE.



"Oricât de prost ar guverna, doamna Dăncilă pare că va rămâne la Guvern atâta vreme cât îşi păstrează singura sa calitate, aceea de a nu fi "conflictuală" cu şeful său de partid. Am ajuns astăzi să dezbatem o moţiune de cenzură împotriva celui de-al treilea guvern garantat de domnul Dragnea, deoarece Guvernul Dăncilă ameninţă, prin miniştrii săi, proprietatea privată a 7 milioane de contribuabili la Pilonul 2 de pensii. Nu există nicio garanţie că Guvernul Dăncilă nu-i va lăsa pe actualii angajaţi fără banii de pensie! Am ajuns cu toţii să ne ruşinăm atunci când vorbim despre Guvernul României, fie în plan extern, fie în interiorul ţării. Nu a fost niciun moment un secret faptul că doamna Viorica Dăncilă nu îndeplineşte decât formal această funcţie, adevăratul prim-ministru fiind, în fapt, domnul Liviu Dragnea. De la începutul anului de când aţi fost învestită în funcţia de prim-ministru, nu aţi reuşit decât să afundaţi economia ţării şi mai tare, să generaţi panică şi neîncredere în rândul investitorilor străini, să-i goniţi din ţară pe cei deja existenţi şi să adânciţi şi mai tare evoluţiile economice negative", mai arată semnatarii moţiunii de cenzură.



De asemenea, ei spun că Guvernul a eşuat şi în gestionarea demersurilor de îndeplinire a obiectivelor de referinţă din Mecanismul de Cooperare şi Verificare.



"Cele mai importante probleme ale sistemului judiciar au rămas nerezolvate! În schimb, actul de guvernare a fost deturnat în dauna intereselor cetăţenilor români. Nu mai puteţi nega faptul că preocupările dumneavoastră în domeniul justiţiei au urmărit planuri ascunse, pentru a asigura protecţia unor lideri politici în faţa rigorilor legii. Aţi îndepărtat actul de justiţie de principiile constituţionale privitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi vă străduiţi din răsputeri să creaţi o castă de cetăţeni mai presus de lege", adaugă semnatarii documentului.



"Daţi un vot favorabil acestei moţiuni şi veţi da o şansă României ca să aibă un guvern responsabil, eficient, competent, interesat exclusiv de problemele oamenilor şi nu supus doar intereselor personale ale unui singur individ! Avem convingerea că în majoritatea PSD-ALDE se află, încă, parlamentari responsabili, care s-au săturat să le fie ruşine atunci când sunt întrebaţi despre Guvernul Dăncilă. Aşteptăm un gest de responsabilitate din partea fiecărui parlamentar, care a jurat solemn că-şi va îndeplini cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor!", mai spun iniţiatorii.

Pentru a trece moţiunea de cenzură este nevoie de 233 de voturi favorabile.



PSD şi ALDE au, împreună, 248 parlamentari, în timp ce numărul deputaţilor şi senatorilor PNL, USR şi PMP este 155.



UDMR are 30 de deputaţi şi senatori.



În forul Legislativ mai sunt 17 deputaţi aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cea maghiară şi 15 parlamentari neafiliaţi.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, după şedinţa Comitetul Executiv Naţional în care s-a decis susţinerea sa în continuare în toate funcţiile politice deţinute, că moţiunea de cenzură nu va trece.



Pe de altă parte, liderul PNL, Ludovic Orban, a anunţat că a avut discuţii cu preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, pe marginea susţinerii moţiunii de cenzură, adăugând că parlamentarii Uniunii urmează să decidă poziţia faţă de acest demers în forurile statutare.



De asemenea, USR a anunţat că se află într-un dialog constant cu partidele de opoziţie, inclusiv cu UDMR, pentru a obţine voturile cât mai multor parlamentari necesare trecerii moţiunii de cenzură. AGERPRES