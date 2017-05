Nicolicea: Orice funcţionar public va fi obligat să vină în faţa comisiei parlamentare de anchetă

Dan Marinescu/Intact Images

Preşedintele Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, Eugen Nicolicea, a declarat marţi că, după ce vor fi adoptate propunerile pe care le-a făcut cu privire la comisiile parlamentare de anchetă, funcţionarii publici şi magistraţii vor fi obligaţi să vină la audieri.



"Cei care sunt funcţionari publici, membri ai Guvernului, funcţionari în administraţia centrală şi locală şi sunt citaţi la comisie sunt obligaţi să vină. În caz că nu, se sesizează conducătorul unităţii pentru a fi sancţionaţi cu o sancţiune administrativă sau, dacă este cazul, se sesizează Parchetul pentru faptul că, deşi au obligativitatea, unii funcţionari publici, să sesizeze organele, nu numai că nu sesizează organele, ci chiar împiedică o anchetă a Parlamentului. Orice funcţionar public va fi obligat să vină în faţa comisiei. (...) Magistratul poate să fie chemat şi, după modificările de Regulament şi modificările legislative, va fi chiar obligat să vină în faţa comisiei. Obligaţia magistratului este ca atunci când are cunoştinţă de o infracţiune chiar să o sesizeze", a afirmat Nicolicea, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că, potrivit modificărilor legislative pe care le-a propus, funcţionarii publici vor fi citaţi de comisiile parlamentare de anchetă, iar celelalte persoane vor fi invitate.



"În momentul în care comisia de anchetă constată că există riscul să intre pe o zonă infracţională, va trimite documentele către Parchet. Parlamentul nu face anchete penale", a susţinut el.



În ce priveşte alegerile prezidenţiale din 2009, Nicolicea a spus că procurorul general al României, pentru că a început o urmărire penală in rem, ar trebui să ştie ce instituţie a produs fraude în aceste alegeri.



"Dacă a început urmărire penală in rem trebuie să ştie că o anumită instituţie s-a implicat. Dacă a început urmărirea penală in rem înseamnă că acolo e groasă rău de tot, înseamnă că anumite instituţii s-au implicat sau are indicii temeinice că s-au implicat în falsificarea alegerilor. Aştept cu maxim interes să ne spună care sunt acelea. Cred că ar trebui să le spună public, dar poate îi fac o întrebare scrisă în calitate de preşedinte al Comisiei juridice. O clarificare cred că s-ar impune. Dacă nu ar avea astfel de indicii, nu ar fi putut să înceapă urmărirea penală in rem", a încheiat Nicolicea. AGERPRES