Niculae Bădălău: Mă gândesc dacă mai candidez pentru funcţia de preşedinte executiv al PSD

Preşedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Bădălău, a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că nu ştie dacă va mai candida la funcţia de preşedinte executiv al PSD, la congresul extraordinar al partidului din martie, şi că regretă perioada în care era preşedinte al organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu.



"Liviu Dragnea este preşedintele partidului, este colegul meu, îmi este şef şi lucrăm în continuare. Dacă mă întrebaţi vă spun cu siguranţă că regret perioada în care eram preşedinte la Giurgiu, pentru că era mult mai simplu şi era mult mai plăcut pentru mine. La Bucureşti totuşi îţi apar mult mai multe probleme şi mult mai multe provocări. Acum, de ce au dedus unii din presă că eu m-am certat cu Dragnea nu am înţeles. Mă gândesc dacă mai candidez pentru funcţia de preşedinte executiv, e destul de interesantă provocarea, PSD e un partid solid, stăm foarte bine în sondaje, avem o guvernare bună. (...) 51 la sută aş înclina să nu mai candidez, ţinând cont de vârstă, am 57 de ani. Eu am primit o încredere de la colegi, am făcut parte din echipa de campanie care a condus campania pentru parlamentare şi am avut rezultate", a declarat Niculae Bădălău.



El a spus că organizaţia de partid de la Giurgiu este cea mai puternică din ţară şi aici, la alegeri, hotărăsc preşedinţii de organizaţii.



"Avem organizaţia PSD cea mai puternică din ţară, cel puţin prin scorurile pe care le-a arătat prin ultimele trei alegeri, în rest hotărăsc preşedinţii de organizaţii. În această organizaţie nu hotărăşte nici domnul Dragnea, nici domnul Bădălău, hotărăsc preşedinţii de organizaţii şi ei au hotărât ca interimatul să fie la domnul Marian Mina. Dacă vor hotărî în continuare, în urma conferinţei judeţene, pentru care nu a fost stabilită încă o dată de desfăşurare, să fie altcineva, cu multă plăcere", a încheiat Niculae Bădălău. AGERPRES