Nicuşor Dan: Am decis să ieşim din sală pentru a protesta faţă de nivelul suburban din Parlament

Parlamentarii USR au părăsit sala de plen, în semn de protest faţă de "nivelul suburban la care a ajuns Parlamentul României", a anunţat preşedintele formaţiunii, Nicuşor Dan.



"Am decis cu toţii să ieşim din sală pentru a protesta faţă de nivelul suburban la care a ajuns Parlamentul. Am văzut din partea unui bărbat la adresa unei femei, mai întâi, după care am văzut o replică într-un limbaj care nu poate fi reprodus. Nu credem că ăsta este limbajul pe care îl aşteaptă cetăţenii de la Parlamentul României. Credem că protestul nostru o să ajute la normalizarea situaţiei din Parlament", a spus Nicuşor Dan, anunţând, totodată, că va cere sancţiuni pentru parlamentarii Corneliu Bichineţ de la PMP şi Nicolae Bacalbaşa de la PSD.



Întrebat dacă un Cod de conduită al parlamentarilor ar putea rezolva aceste probleme, preşedintele USR a afirmat că un asemenea document "este o obligaţie pe care România şi-a asumat-o pentru MCV", dar că acesta trebuie să conţină sancţiuni pentru a fi eficient.



"Putem să avem oricâte coduri dacă nu avem sancţiuni în el ... (...) E vorba că, de multe ori, în plenul Parlamentului, (...) au fost atacuri nedemne la persoane, de multe ori la femei, şi lucrul acesta nu trebuie să se mai întâmple", a mai spus Nicuşor Dan.



Deputatul PSD Nicolae Bacalbaşa a făcut marţi, de la tribuna Parlamentului, semne obscene, având un comportament inadecvat în timpul dezbaterilor pe modificarea Statutului senatorilor şi deputaţilor cu privire la comisiile de anchetă.



"Colegul meu de la Vaslui - tot Vasluiul: violuri şi discursuri bune în Parlament oferă Vasluiul! Eu sunt fracţiunea care nu-şi ţine gura din Parlamentul român. Eu unul nu o să mă las speriat de ameninţările distilate ale doamnei Gurgan, Curcan, îmi scapă, mă scuzaţi, sunt bătrân", a spus Bacalbaşa, în plen.



Preşedintele de şedinţă Gabriel Vlase i-a cerut să încheie discursul, dar acesta a continuat atacul l-a adresa unei colege: "Dă cu labele, (...) vezi domnişoară că faci fractură şi pe urmă nu mai poţi să ...votezi", a afirmat Bacalbaşa. Nicuşor Dan: Am decis să ieşim din sală pentru a protesta faţă de nivelul suburban din Parlamentwww.agerpres.ro