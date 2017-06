Nicuşor Dan: Dacă forurile superioare iau decizia contrară, voi face o cerere de reînscriere în partid

Karina Knapek/Intact Images

Preşedintele demisionar al Uniunii Salvaţi România, Nicuşor Dan, a declarat, joi seara, că dacă forurile superioare ale formaţiunii vor lua o decizie contrară celei anunţate de Biroul Naţional al USR, care s-a pronunţat împotriva redefinirii familiei în Constituţie, va face o cerere de reînscriere în partid.



"Mi-am dat demisia, am trimis-o prin e-mail la Biroul Local al filialei sector 6. În secunda în care ei se vor întruni, vor lua act de demisie (...) Numai că în situaţia aceasta, chiar dacă USR este o instituţie tânără şi are aspecte fragile, există un statut care prevede că atunci când preşedintele este în imposibilitatea să îşi exercite mandatul, vicepreşedintele care a avut cele mai multe voturi la Congres preia conducerea interimară, în persoana lui Elek Levente, o persoană foarte bună pentru poziţia aceasta. Partidul mai are nişte foruri mai înalte decât cel care a luat decizia de ieri şi forurile acestea pot să ia decizia contrară, în sensul că nu ne pronunţăm pe referendumul pentru familie. În situaţia aceasta eu voi face o cerere de reînscriere în partid", a precizat Nicuşor Dan, la TVR.



El a menţionat că aceste foruri superioare ale USR se vor întruni în două-trei săptămâni şi consideră că, indiferent dacă el va reveni asupra demisiei sau nu, are încredere că "ei vor face tot ce e mai bine pentru România".



În privinţa unei eventuale demisii şi din Parlament, Nicuşor Dan a precizat că va lua o decizie după ce se va consulta şi cu parlamentarii USR-işti.



Deputatul Nicuşor Dan a declarat, joi, că a demisionat din funcţia de preşedinte al USR, dar şi din calitatea de membru de partid, având în vedere, printre altele, decizia Biroului Naţional al formaţiunii, care s-a pronunţat împotriva redefinirii familiei în Constituţie.

Sursa: www.agerpres.ro