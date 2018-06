Olguţa Vasilescu despre o posibilă suspendare a presedintelui

O suspendare a preşedintelui României, Klaus Iohannis, va fi posibilă, pentru încălcarea Constituţiei, în cazul în care acesta nu va aplica decizia Curţii Constituţionale, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, precizând că în cadrul coaliţiei de guvernare nu a fost luată până în prezent nicio decizie în acest sens.

"Categoric, în acest moment, pentru că nu a ieşit să spună "nu respect decizia Curţii Constituţionale" nu există un motiv de suspendare. Dar, dacă termenul nu va fi rezonabil şi nu va aplica această decizie a Curţii, atunci cu certitudine va fi posibilă o suspendare pe încălcarea Constituţiei".(...) Sigur o să luăm o decizie. Aşteptăm să mai cugete domnul preşedinte Iohannis, pentru că vedem că mai greu cugetă dumnealui, să prezinte o decizie într-un timp rezonabil. Aşteptăm ca dumnealui să se pronunţe într-un timp rezonabil şi, dacă nu o va face, abia în acel moment vom lua o decizie. Preşedintele României se poate suspenda în măsura în care încalcă prevederile Constituţiei. Este motiv clar de suspendare. Nu este luată nicio decizie până acum în cadrul coaliţiei de guvernare sau a Partidului Social Democrat," a explicat Olguţa Vasilescu.

Ea s-a arătat" îngrijorată" de faptul că preşedintele "citeşte mai greu", în contextul în care are de citit săptămânal de la Parlament, "sute sau chiar mii de pagini".

"De la Ludovic al 14-lea încoace eu nu am mai auzit în lumea civilizată să vină un conducător de stat să spună "statul sunt eu". Nimeni nu a avut curajul să spună ceea ce a spus preşedintele astăzi. O replică chiar iresponsabilă din punctul meu de vedere. De asemenea, să spui că nu există stat paralel, pot să îi dau eu un exemplu de stat paralel domnului Klaus Iohannis şi vizavi de infractori şi de tot ceea ce a susţinut domnia sa astăzi.(...) Vreau să îi transmit domnului Klaus Iohannis că nu poţi să îi amputezi ceva ce nu are. Pentru că, dacă ne uităm în Constituţia României, o să vedem că nu are niciun rol în ceea ce priveşte revocarea procurorilor. Dumnealui doar trebuie să constate o procedură, dacă procedura a fost îndeplinită legal sau nu. Acest lucru ne-a explicat Curtea Constituţională în peste 100 de pagini. Şi, sigur, domnul Iohannis pricepe mai greu, citeşte mai greu. Încep să fiu îngrijorată pentru că îmi dau seama că în fiecare săptămână Parlamentul României transmite la preşedinţie câteva zeci de legi pe care dumnealui trebuie să le contrasemneze şi să le trimită la promulgare. Adică, dacă spune că n-a putut să citească această motivare a Curţii Constituţionale într-o săptămână, atunci mă gândesc cum poate să citească sute sau poate chiar mii de pagini în fiecare săptămână, ceea ce îi transmite Parlamentul", a mai spus ministrul Muncii.

Aceasta a reamintit de referendumul pentru suspendarea preşedintelui Traian Băsescu, când Curtea Constituţională a hotărât că acesta nu este suspendat, decizie care "nu ne-a plăcut absolut deloc", dar a fost respectată.

"Să ne întoarcem puţin în timp, înainte de dosarul lui Liviu Dragnea care a fost făcut exact pentru acel referendum. S-au prezentat opt milioane de oameni la vot, mai mult decât a luat preşedintele Klaus Iohannis şi cred că întreaga clasă politică la un loc. A fost suspendat cu scor la fel de uriaş, 90%, şi cu toate astea a venit Curtea Constituţională şi a spus, printr-o erată, că nu este suspendat preşedintele României. Sigur, ne-am văicărit, am suferit, ne-am dat cu capul de pereţi absolut toţi care participasem al acel referendum, nu doar clasa politică, ci şi oamenii simpli care până la urmă au ieşit din casă să voteze ceva. Dar am respectat această decizie a Curţii Constituţionale. Cu toţii am înghiţit în sec şi am spus asta este, a decis Curtea Constituţională, un organism fundamental al statului român, mergem mai departe. Toată Uniunea Europeană la vremea respectivă a spus: trebuie să respectaţi decizia Curţii Constituţionale. Nu mai este la fel de vocală. Este foarte adevărat, dar încă nu a încălcat preşedintele această decizie a Curţii Constituţionale. Să presupunem că într-adevar domnul Klaus Iohannis citeşte mai greu, poate are nevoie şi de explicaţii, poate are nevoie să-i şi deseneze consilierii lui la Cotroceni ca să priceapă mai bine şi mai repede despre ce este vorba, dar cu certitudine, aşa cum noi am respectat o decizie a Curţii care nu ne-a plăcut absolut deloc, aşa va trebui să facă şi Klaus Iohannis, pentru că suntem într-o democraţie şi ne place să credem cu toţii că măcar la nivelul preşedintelui României se va respecta o decizie a Curţii Constituţionale, aceeaşi Curte care l-a învestit pe domnia sa cu mandatul de preşedinte. Atunci când am făcut noi acel referendum de suspendare a preşedintelui a fost o decizie a Parlamentului luată într-un număr extrem de mare şi Curtea Constituţională ne-a răspuns textual că nu există nicio încălcare a Constituţiei de către preşedintele de la acea vreme, Traian Băsescu. În acest caz, fiind vorba de decizia Curţii Constituţionale care nu se respectă eu cred că e un caz flagrant de încălcare a Constituţiei României, dar eu nu cred că preşedintele Klaus Iohannis se va juca, aşa cum a făcut din păcate de multe ori de când este în acest mandat, cu un lucru atât de important", a subliniat Lia Olguţa Vasilescu.

Curtea Constituţională a României (CCR) a publicat săptămâna trecută motivarea deciziei prin care a stabilit că preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, fiind constatată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare formulată de ministrul Justiţiei.

