Olguţa Vasilescu:Pot să garantez că niciun salariu din România nu va scădea în momentul în care vom schimba sistemul de contribuţii

Niciun salariu din România nu va scădea în momentul în care va fi schimbat sistemul de contribuţii, dimpotrivă, netul angajatului va creşte, iar acesta va avea în contul lui de pensii o sumă mult mai mare, a declarat, duminică seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Lia-Olguţa Vasilescu.



"Eu pot să garantez că niciun salariu din România nu va scădea în momentul în care vom schimba sistemul de contribuţii. Este în Programul de Guvernare şi cine a citit Programul de Guvernare a văzut încă de acum şase luni că asta se va întâmpla. Un exemplu concret: pentru un salariu de 1.000 de lei se contribuie pentru sistemul de pensii cu 26,3%, dar 10,5% la ora actuală este contribuţia angajatului, iar 15,8% o dă angajatorul. Aceşti bani de 10,5% merg direct în contul de pensie, iar banii pe care îi dă angajatorul merg în coşul naţional. (...). Ce facem noi acum? Pentru acelaşi salariu de 1.000 de lei, contribuţia pentru pensii va fi de 25% nu de 26,3%, dar această contribuţie va intra direct în contul angajatului. Asta înseamnă o contributivitate mai mare, o pensie mai mare pentru angajat. La ora actuală contribuţiile sunt de 39,25%, ele se micşorează şi vor ajunge la 35%, şi se micşorează şi impozitul pe salariu, de la 16% ajunge la 10%, ca să acoperim acest transfer al contribuţiilor de la angajator la angajat şi ca să nu scadă netul angajatului", a explicat ministrul Muncii.



Deşi salariul minim în plată la această oră este de 1.450 de lei, Vasilescu a subliniat că salariul minim real în România este 1.750 de lei, rezultat după ce se plătesc contribuţiile către stat de 39,25%.



"Avem 1.450 de lei salariul minim care este în plată la această oră, angajatul ia în mână 1.065 de lei din acest salariu, după ce îşi plăteşte partea lui de contribuţii, iar angajatorul plăteşte 1.750 de lei. Practic, salariul minim pe real în România este 1.750 de lei pentru că după ce în aceste zone se plătesc contribuţiile către stat de 39,25% rezultă că acesta este salariul minim. Ce am făcut noi? Am transferat aceste contribuţii către angajat, le-am scăzut, rezultatul este că în contul dumneavoastră vor intra mai mulţi bani la pensie, şi, de asemenea, că pentru următorii ani, salariul minim să crească în continuare. (...) în Programul de guvernare se spune că salariul minim creşte cu 100 de lei în fiecare an, deci anul viitor va fi 1.550, în 2019 de 1.650 de lei, iar în 2020 va fi 1.750 de lei, dar pe real, salariul minim de fapt va însemna 1.850 de lei anul viitor, 1.950 în 2019 şi 2.050 de lei în 2020', a mai spus Olguţa Vasilescu. www.agerpres.ro