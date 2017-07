Omul lui Dragnea face ordine în PSD Timiș

La ședința de ieri a Biroului Permanent Național convocată de Liviu Dragnea, dar la care liderul PSD a fost absent, s-a discutat despre situațiile filialelor PSD Timiș și Iași unde trebuie numite noi conduceri după ce Sorin Grindeanu a fost exclus din partid și Mihai Chirica a pierdut șefia filialei, prin decizii CEx. Ultima reuniune a membrilor BPN a avut loc în urmă cu 10 luni, când soci­al-democrații au validat listele candidaților PSD la alege­rile parlamentare de anul trecut.

În lipsa lui Liviu Dragnea, plecat în concediu, ședința Biro­ului Permanent Național de ieri a fost prezidată de secretarul general al PSD, Marian Neacșu, care a declarat că în această după-amiază se va afla în Timi­șoara pentru a purta discuții referitoare la situația organizației județene. Totodată, Marian Neacșu a mai adăugat că fostul premier Sorin Grindeanu nu mai este membru al partidului, la fel cum nu mai este nici Victor Ponta. Social-democraţii susţin că trebuie adoptată o decizie formală, după ce joi, 20 iulie, secretarul de stat în Minis­terul Educaţiei Petru Andea a anunţat că a fost desemnat de către condu­cerea PSD să se ocupe de coordonarea activităţii din Timiș. „Conducerea naţi­onală a PSD m-a desemnat să mă ocup de coordonarea activităţii filialei în perioada care urmează, de la 1 august. Sunt vicepreşedinte coordonator. Eu am oficial funcţia de vicepreşe­dinte al organizaţiei. Domnul Sorin Grindeanu şi-a pierdut calitatea de membru al PSD în urma deciziei CEx, ca urmare nu avem preşedinte, iar dintre vice­preşedinţi, am fost desemnat eu să coordonez activitatea până când se vor organiza alegeri în filială, cel mai probabil în toamnă”, afirma Petru Andea la momentul respectiv.

Deciziile majore, luate doar în Comitetul Executiv

Foștii premieri social-demo­crați Sorin Grindeanu, Victor Ponta și Adrian Năstare l-au criticat pe Liviu Dragnea pentru întreruperea ședințelor săptămâ­nale ale Biroului Permanent Național. Conform Statutului PSD, Biroul Permanent Național are rolul de a organiza și conduce „întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate, după caz, de către Congres și Comitetul Executiv”. De asemenea, în Statutul PSD se arată că „Biroul Permanent Național este structura de condu­cere şi decizie a partidului între şedinţele Comitetului Executiv Naţional şi se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedin­telui parti­dului”. Cu toate acestea, în ultimul an de zile toate deciziile majore ale PSD, inclusiv demi­terea guvernului Grindeanu, au fost adoptate de către CEx, forul ierarhic superior BPN-ului. Ședințele Comitetului Executiv au fost aspru criticate și de primarul Iașiului, Mihai Chirica, care a povestit cum a fost înlă­turat de la șefia PSD și cum decurge o „execuție” în CEx-ul PSD. „Încep să lovească în persoana respectivă şi mirosul de sânge devine din ce în ce mai pregnant, după care fiecare se îngrămădește să ia cuvântul, rând pe rând, stimulându-şi şi imaginaţia”, a spus Mihai Chirica într-o conferință de presă de luna trecută.

Ponta: Tudose va prelua șefia PSD

Cu o zi înaintea Biroului Permanent Național, fostul premier Victor Ponta a ironizat ședința social-democraților, arătându-se convins că el și Sorin Grindeanu nu vor fi subiectele abordate. „Sorin Grindeanu are decizie că e exclus din partid. Ce să-i facă, să fie ars pe rug? Pe mine, ce să îmi facă, să mă dea afară din România?”, a declarat Victor Ponta. Referindu-se la modul în care este condus partidul, fostul premier a spus că „sunt două moduri total greșite de a conduce un partid, samba braziliană și ruleta rusească. Toate lucrurile astea, cu porci, cu Brazilia, afecte­ază PSD, nu doar pe Liviu Dragnea”. În plus, Ponta a precizat că este de părere că la un moment dat Tudose va prelua conducerea PSD. „Este inevitabil. Domnul Dragnea este o mare slăbiciune pentru PSD. E prima dată când partidul are 40% şi liderul are 15%, adică nu merge chestia asta”, a declarat Victor Ponta. Prezent la reuni­unea Biroului Permanent Național, premierul Mihai Tudose a spus că „în niciun caz” nu este interesat să preia partidul de la Liviu Dragnea.