Opoziţia, mustrată de Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis le-a reproşat partidelor din opoziţie faptul că au venit la consultările privind desemnarea noului prim-ministru fără să fi discutat anterior între ele privind o poziţie comună şi a invocat majoritatea parlamentară a PSD-ALDE ca motiv al desemnării Vioricăi Dăncilă. Iohannis a negat că teama de suspendare i-ar fi influenţat decizia.

„Când am făcut consultările, teoretic puteam să chem doar coaliţia majoritară. Nu am făcut aşa, am vrut să cunosc opinia tuturor partidelor din Parlament. Recunosc că mi-ar fi făcut plăcere ca la întrebarea pusă fiecărui grup din opoziţie "Aţi vorbit cu ceilalţi?" măcar unii să răspundă da”, a declarat Klaus Iohannis. Întrebat care au fost argumentele pentru care a dat curs solicitării PSD-ALDE de a o desemna pe Viorica Dăncilă, preşedintele a invocat argumentul majorităţii parlamentare de care dispun cele două partide. „Majoritatea parlamentară a recomandat-o”, a răspuns Iohannis în stilul său laconic. El a precizat că a ţinut să aibă în prealabil o discuţie cu persoana propusă de cele două partide, întrucât ar fi fost „ciudat” să facă o desemnare fără o întâlnire cu persoana desemnată. Întrebat dacă un alt considerent a fost teama de suspendare a sa de către Parlament, şeful statului a zâmbit. „Nu mi-a fost şi nu mi-e teamă de suspendare. Nu există niciun motiv pentru o suspendare. Încet, dar sigur trebuie eliminat acest factor din discuţia publică. Este o discuţie care se poartă fiindcă au mai fost încercări de suspendare la noi, nereuşite şi nu cred că trebuie această posibilitate de suspendare să fie un argument în dezbaterea publică, în dezbaterea politică. Pentru mine, cu certitudine, acesta nu este un factor de decizie”, a comentat preşedintele. El a adăugat că se aşteaptă ca viitorul premier să fie un garant al consolidării statului de drept şi independenţei justiţiei.

Poate unii au crezut că o spun de complezenţă, am cântărit toate argumentele şi am ajuns la concluzia că asta este varianta pe care trebuie să o accept

Klaus Iohannis, despre desemnarea lui Dăncilă ca premier