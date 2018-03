Oprişan: Putem să arestăm câţi oameni politici vrem, dar lucrurile nu se vor schimba

Sistemul "ticălos" trebuie schimbat, pentru că este greşit, iar PSD este dator să o facă, împreună cu coaliţia de guvernare şi cu parlamentarii acesteia, a declarat sâmbătă preşedintele PSD Vrancea, Marian Oprişan.

"Ultima oară când am fost în această sală era în 2015, când v-am spus că nu candidez pentru că sunt prea slobod la gură şi pentru că am un dosar. Şi că nu e dosarul partidului, e dosarul meu. Acum pot să vă spun, dacă pot să candidez nu pentru că nu mai am un dosar, ci că de data asta cred cu tărie că noi, PSD, avem o intensă responsabilitate faţă de România şi anume să schimbăm starea de lucruri din această ţară. Putem să arestăm câţi oameni politici vrem cu un sistem atât de ticălos ca acesta, dar lucrurile nu se vor schimba. În locul lor vor veni alţii şi vor face aceleaşi greşeli. De aceea, sistemul este greşit, legile sunt greşite, iar PSD şi-a asumat responsabilitatea să schimbe această stare de fapt şi are obligaţia ca împreună cu preşedintele partidului, Liviu Dragnea, cu Parlamentul ţării, cu Călin Popescu-Tăriceanu, cu grupurile noastre parlamentare, Parlamentul României, ca unica autoritate legiuitoare a ţări să repare toate aceste lucruri în aşa fel încât să nu existe faptă fără responsabilitate", a declarat Oprişan la Congresului extraordinar al PSD.

El a spus că militează şi crede cu tărie că cei care fură de la comunitate trebuie să meargă la puşcărie.

"Dar, în egală măsură cei care comit abuzuri împotriva libertăţilor şi a drepturilor omului, a cetăţeanului român trebuie în egală măsură să meargă tot la puşcărie. (...) M-a rugat un coleg să spun astăzi, la Congres, că îşi doreşte tare mult ca România să ducă odata pentru totdeauna un proiect până la capăt sută la sută. Şi l-am asigurat ca începând de astăzi PSD este singurul capabil să ducă un proiect sută la sută până la capăt. Pe data de 6 august 20917, cu ocazia Centenarului Marilor Lupte din Primul Război Mondial fără de care nu ar fi existat România Mare, am lansat un apel (...) în care să stabilim priorităţile noastre naţionale, care este interesul naţional pe fiecare domeniu de activitate în aşa fel încât România să ducă proiectele până la capăt şi la capăt să existe o ţară mai bună, mai demnă, mai prosperă doar pentru români. Singurul politician care a luat în seamă apelul meu a fost prietenul meu şi colegul nostru, preşedintele PSD", a adăugat Oprişan. AGERPRES