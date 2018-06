Orban: Cine este împotriva lui Dragnea nu are altă armă decât să voteze moţiunea de cenzură

Negocierile PNL cu celelalte partide pentru susţinerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului vor continua şi la începutul săptămânii viitoare, a declarat sâmbătă liderul liberalilor, Ludovic Orban.



''Negocierile continuă în cursul săptămânii viitoare, până în ziua votului. (...) Nu am purtat discuţii direct cu domnul Ponta, dar am purtat cu colegi de-ai săi. Opinia mea este că cine este împotriva lui Dragnea nu are altă armă decât să voteze moţiunea de cenzură, nu are nevoie de invitaţia mea'', a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.



Preşedintele PNL a adăugat că deocamdată nu au existat niciun fel de discuţii sau negocieri pe tema unei eventuale guvernări.



''Nu am ce să negociez partea de după moţiune. Eu am spus că, dacă trece moţiunea de cenzură, PNL este pregătit să îşi asume răspunderea guvernării dacă vom avea capacitatea de a face o majoritate guvernamentală. Candidatul la prim-ministru al PNL este cel care a fost stabilit în Consiliul Naţional. Totul depinde de negocierile care vor urma după. Este greu să spui acum că PNL va avea capacitatea cu actuala structură parlamentară să formeze o majoritate. Dar în momentul în care iniţiezi o moţiune de cenzură trebuie să arăţi foarte clar că eşti pregătit să îţi asumi răspunderea guvernării. Negocierile se vor desfăşura ulterior. Obiectivul nostru fundamental este să punem capăt acestui regim autocratic de slugi care sunt conduse de un stăpân de sclavi. Evident că în discuţiile cu toţi parlamentarii din majoritatea guvernamentală le spun acelaşi lucru: să dăm jos acest Guvern şi după aceea la consultările de la Cotroceni se va degaja o formulă guvernamentală, dacă se va forma o majoritate parlamentară'', a arătat Ludovic Orban. AGERPRES