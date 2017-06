Orban critică etapizarea creşterilor salariale: "Nu înţeleg de ce Olguţa Vasilescu nu planifică majorarea salariilor pe 100 de ani"

DIANA OROS

Liberalul Ludovic Orban, candidat la şefia PNL, a declarat joi că legea salarizării unitare "este prost scrisă", afirmând că sunt perpetuate dezechilibre şi sunt "spuse poveşti vânătoreşti despre cum o să crească salariile precum Făt-Frumos".



"Eu nu înţeleg de ce Olguţa Vasilescu nu planifică creşterea salariilor pe 100 de ani. Eu nu am mai văzut nicio lege din altă ţară democratică din lume care să etapizezi creşterile salariale. Pe ce criteriu? Pe ce nu există", a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi.



În opinia sa, o lege trebuie să se refere "strict la momentul în care intră în vigoare", să stabilească salarizarea diferitelor sectoare în funcţie de importanţa pe care o au pentru societate domeniile respective, în funcţie de gradul de dificultate a activităţilor din fiecare sector.



"Trebuie să creeze un sistem care să permită recompensarea acelor funcţionari care îşi fac bine treaba, care au rezultate în activitatea lor şi care servesc cetăţeanul cu conştiinciozitate şi dedicare. Nu văd aşa ceva. În actuala lege sunt perpetuate dezechilibre, sunt spuse poveşti vânătoreşti despre cum o să crească salariile precum Făt-Frumos", a arătat Ludovic Orban.



El a criticat şi faptul că în legea salarizării unitare nu se vorbeşte despre sursele de finanţare, nu există nicio corelare între dezvoltarea economică, creşterea economică şi nivelul acestor salarii.



"Vă mai spun un lucru - în structurarea bugetului trebuie să existe un echilibru între banii pe care îi plăteşti, cheltuielile curente între care intră şi salariile şi banii pe care îi foloseşti pentru dezvoltare, care înseamnă banii de investiţii. După cum arată legea asta nu o să mai rămână niciun leu pentru investiţii, nu o să mai rămână niciun leu pentru cofinanţări pentru fonduri europene, nu o să mai rămână niciun leu pentru susţinerea unor proiecte serioase, cum sunt de exemplu îndeplinirea obligaţiilor pe care le are România ca stat NATO de a asigura 2% din PIB pentru înzestrarea militară. O să ajungem să plătim taxe şi impozite numai ca să dăm salarii, or lucrul ăsta nu este de acceptat", a susţinut Orban.



Potrivit acestuia, întotdeauna trebuie să existe un echilibru între dezvoltare şi plăţile curente.



"Eu cochetez cu ideea de a plafona la un procent din încasările bugetare nivelul salariilor, al plăţilor, cheltuielilor de personal de maxim 40% pentru ca să-ţi rămână resurse financiare pentru dezvoltare", a conchis Orban.

