Orban: În Partidul Naţional Liberal nu este nicio sămânţă de răzmeriţă

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a declarat vineri la Braşov, răspunzând unei întrebări despre faptul că ar exista probleme în interiorul formaţiunii politice, că nu a văzut "nicio sămânţă de răzmeriţă în partid", dar, a adăugat el, "depinde unde vă uitaţi".



''Nu am văzut nicio sămânţă de răzmeriţă în partid. Depinde unde vă uitaţi. Dacă vă uitaţi la Antena 3 veţi vedea că este un mare tumult, care de fapt nu există. PNL este un partid democratic, un partid în care există dezbatere, în care nu există unanimităţi, în care deciziile se iau şi cu puncte de vedere diferite. Aşa am fost, aşa suntem, aşa vom fi, nu există unanimităţi decât în regimuri dictatoriale, dar nu există niciun coleg de al meu care să fi spus vreodată că există această dorinţă de schimbare a leadership-ului, de altfel nici nu văd să existe motive'', a afirmat preşedintele PNL.



El a adăugat că azi PNL, la un an de la preluarea conducerii partidului de către echipa de conducere actuală, formaţiunea politică este pe un drum bun, este în creştere, în toate sondajele de opinie este la 29-30%, în condiţiile în care nu există un mediu politic foarte prietenos, în condiţiile în care PNL este ''ciuca persecuţiilor'' realizate de partidele de guvernământ şi de "mass-media ostilă". De asemenea, a spus Orban, în condiţiile în care au apărut actori noi care concurează pe electoratul ne-PSD, Partidul Naţional Liberal este într-o poziţie foarte serioasă.



''Nu mai zic că pe plan internaţional suntem singura voce din România, care contează la nivelul Europei, şi nu numai, şi la nivelul SUA, şi la nivelul NATO. Toate informaţiile care apar sunt date pe surse sau luate de pe site-uri sau alte posturi care nu au niciun fel de informaţii reale în interiorul partidului. Cele mai multe ştiri fac parte din categoria celei de joi, cu demiterea domnului Bolojan, după care domnia sa a trebuit să dezmintă ştirea. Acum, ce mai vorbesc unii pe la colţuri, nu ştiu. Fiecare este liber să vorbească'', a concluzionat liderul PNL.



Ludovic Orban a participat vineri, la Braşov, la Liga Aleşilor Locali PNL din judeţ. AGERPRES