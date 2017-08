Orban: Partidul de guvernământ pregăteşte o suprataxare a băncilor

Karina Knapek/Intact Images

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat joi seară că, în opinia sa, PSD pregăteşte o suprataxare a băncilor.



"Partidul de guvernământ are anumite obiective imagistice dar are şi anumite obiective de natură fiscală. Pregătesc suprataxarea băncilor, acesta este obiectivul de natură fiscală. Obiectivul imagistic este atacul împotriva băncilor, dar este un atac laş pentru că, dacă vrei să spui, spui banca cutare nu a plătit impozit (...) trebuie să spui cu nume şi prenume", a spus Orban la B1TV.



El a adăugat că şi în cazul în care anumite bănci nu ar fi plătit impozit în conformitate cu legea, principala vinovăţie o poartă cei de la ANAF.



"Dacă băncile nu au plătit impozite în România în conformitate cu legea, principala vinovăţie este a celor de la ANAF, pentru că nu am auzit de controale de răsunet făcute de ANAF la vreuna din bănci în ultimii 5 ani. (...) Dacă este ceva care nu este legal sau dacă nu s-au plătit impozite, acest lucru nu este imputabil companiilor, ci este imputabil celor de la ANAF pentru că nu au aplicat legea sau este imputabil legii pentru că lasă portiţele legale pentru a permite reducerea impozitului", a explicat preşedintele PNL. www.agerpres.ro