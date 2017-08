Orban: Vom căuta cel mai potrivit moment pentru a trimite acasă acest guvern

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, la Târgu-Jiu, că partidul pe care îl conduce va căuta "cel mai potrivit moment în care va avea cele mai mari şanse pentru a trimite acasă" Guvernul Tudose.



Întrebat dacă va discuta cu parlamentarii, după 15 august, despre o eventuală moţiune de cenzură împotriva Guvernului, Orban a răspuns: "Să nu punem carul înaintea boilor, să nu vindem pielea ursului din pădure, nu suntem în sesiune parlamentară. Când va începe sesiunea, în septembrie, cu siguranţă că vom căuta cel mai potrivit moment în care vom avea cele mai mari şanse pentru a trimite acasă acest guvern. Dacă ţara n-ar avea guvern, ar fi mai bine decât să aibă Guvernul Tudose. Cu siguranţă vom căuta să trimitem la plimbare acest guvern care a bulversat întreaga societate. Discuţiile le vom purta, dar acum n-o să vă spunem cu ce parlamentari discutăm".



El a mai afirmat, în ceea ce priveşte pensiile, că România are nevoie de un sistem care să se bazeze pe două principii foarte simple - să fie calculate pe contributivitate, iar sistemul să asigure echitatea acestora.



"PSD este singurul vinovat pentru toate inechităţile din sistemul public de pensii, pentru toate pensiile nesimţite care au apărut, pentru dezechilibrul grav care există între cheltuieli şi venituri în bugetul de pensii, pentru dezastrul care se prefigurează în ceea ce priveşte capacitatea Guvernului de a putea plăti pe viitor pensiile. Ei au dat legile privind pensiile speciale, care fuseseră desfiinţate, ei au dat legea privind cumulul pensiei cu salariul în sectorul public, ei au permis toate aceste şmecherii, toate aceste subterfugii procedurale în calculul pensiilor speciale. (...) PNL are un mesaj foarte simplu: România are nevoie de un sistem de pensii care să se bazeze pe două principii foarte simple - pensiile să fie calculate pe contributivitate, iar sistemul de pensii să asigure echitatea, echilibrul pensiilor", a spus liderul PNL.



Orban a reamintit la Târgu-Jiu că PNL va ataca în contencios administrativ Hotărârea de Guvern nr. 291/2017 care vizează pensiile pentru grupele I şi II de muncă.



"Am aprobat plângerea prealabilă care urmează a fi semnată de fiecare pensionar care este prejudiciat în dreptul său legal de a beneficia de o pensie conform încadrării în grupa I şi grupa II de muncă. De asemenea, am stabilit ca la nivelul fiecărui judeţ să existe cel puţin un avocat specializat în litigii de muncă care să stea la dispoziţia acestor pensionari, să-i ajute să completeze plângerea prealabilă şi ulterior, după răspunsul Guvernului, atacul în instanţa de contencios administrativ. De asemenea, să le asigure reprezentarea gratuită acestor pensionari pe toată perioada derulării procesului. Obiectivul nostru este anularea HG 291 şi obligarea Guvernului să recalculeze pensiile celor care s-au pensionat înainte de 1 ianuarie 2011 la nivelul pensiilor pe care le au cei care s-au pensionat după 1 ianuarie 2011", a punctat Ludovic Orban.



Preşedintele PNL, Ludovic Orban, prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii, secretarul general şi preşedinţii filialelor din ţară au participat, luni, la şedinţa BPN al PNL care a avut loc în municipiul Târgu-Jiu. AGERPRES